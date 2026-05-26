Continúan falsas multas digitales con mensajes vía SMS y WhatsApp

Se mantiene la alerta en el estado

Los delincuentes utilizan al menos 20 números telefónicos para difundir enlaces fraudulentos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En los últimos días, autoridades estatales han detectado un incremento de mensajes falsos de supuestas multas de tránsito, enviados por SMS y WhatsApp, con el objetivo de engañar a la ciudadanía y obtener información personal y bancaria.

El Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) informó que los delincuentes utilizan al menos 20 números telefónicos para difundir enlaces fraudulentos. Al dar clic, los usuarios son dirigidos a páginas falsas donde se les solicita datos de placas e información financiera.

Las autoridades exhortaron a la población a identificar, ignorar y bloquear de inmediato estos números, recordando que ninguna institución oficial solicita datos confidenciales por canales no verificados. En caso de recibir un mensaje sospechoso o haber sido víctima, se debe presentar la denuncia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia encargada de investigar estos delitos, por lo que se recomienda presentar denuncias formales. Para orientación, el SATQ habilitó el número de WhatsApp 983 112 4043, donde se brinda asistencia directa.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también alertó sobre este tipo de fraudes y pidió denunciarlos a través del Sistema Estatal de Denuncias Anónimas 089.

De acuerdo con estadísticas del 089, en el primer trimestre de 2026 las principales denuncias fueron por extorsión, fraude, delitos cibernéticos y narcomenudeo.

Sedena reconstruirá el muelle Casa Bacalar

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la reconstrucción del muelle Casa Bacalar, una obra que busca renovar infraestructura deteriorada en la laguna del sur de Quintana Roo.

El proyecto contempla dos fases claramente definidas. La primera corresponde a la ejecución de la obra, con una duración estimada de 45 días. En este periodo se realizarán tareas como la instalación de barreras de protección ambiental, el desmantelamiento de la estructura existente, la gestión de residuos, el hincado de nuevos pilotes y el montaje de la estructura superior. La intención es reducir al mínimo el impacto diario en la laguna.

La segunda fase proyecta una vida útil de 50 años, sustentada en el uso de materiales resistentes como la madera de chicozapote y fijaciones de acero inoxidable 316, capaces de soportar ambientes acuáticos siempre que se les dé mantenimiento preventivo

La obra incluye la rehabilitación de tres palapas y la sustitución integral de un muelle en una superficie de 278.54 metros cuadrados. Se trata de una intervención clasificada como sustitución y mejoramiento de infraestructura marítimo-terrestre de servicios, enfocada en los sectores turístico e institucional, más que en la creación de una nueva instalación.

El muelle actual presenta deterioro en pilotes de madera, colapso de cubiertas vegetales y corrosión en elementos de fijación, lo que lo ha convertido en un pasivo ambiental activo. La inversión para la rehabilitación asciende a 2.5 millones de pesos.