2027: en 3 figuras políticas estaría la candidatura del PRI para Tlalnepantla

Darían la batalla electoral contra Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El PRI busca reposicionarse en este municipio y para ello, actores políticos, liderazgos, militantes y simpatizantes, destacan que sólo dentro de las figuras de los ex alcaldes Danisse Ugalde, Antonio «Tony» Rodriguez y Pablo Basáñez García estaría la nominación para dar la batalla electoral al morenista Raciel Pérez, quien buscará la reelección en el 2027.

Dentro de estos tres priistas, aseguran los militantes tlalnepantlenses, saldrá el candidato (a) para recuperar el municipio y que la definición, será por consenso y unidad partidista, refieren.

Diversos sectores de las estructuras del PRI han manifestado su respaldo a los políticos, sin embargo, reconocen que Denisse entregó el poder en la primera gestión a Raciel Pérez; «Tony» lo hizo en la segunda administración del morenista y Pablo estaría en posibilidades reales, pero habría que analizar sus propuestas y quién de ellos nos garantizarían un triunfo electoral. remarcaron.

Asimismo, destacan que “mientras Denisse se promueve en lo personal, señalando que el PRI le estorba en sus aspiraciones, Tony busca incluir a panistas, desplazando a militantes del PRI y eso no es válido ni aquí ni en China”, dijeron.

En cuanto a Pablo Basáñez, señalaron que “esperamos que Basañez pueda cumplirle a los priistas que confían en él. Lo cierto es que ellos son los políticos más reconocidos de la militancia y nadie más”, abundaron.

Cabe señalar que Pablo Basáñez García cuenta con un perfil relevante dentro de la estructura del tricolor no solo en Tlalnepantla, sino en el Estado de México.

Las diferentes fuerzas políticas locales han comenzado a proyectar sus perfiles y estructuras territoriales de manera anticipada rumbo a la renovación de ayuntamientos y diputaciones locales que tendrá lugar en 2027.