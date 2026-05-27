Cusaem interpondrá demanda contra organizaciones fantasma

Que no tienen ninguna representación

Tlalnepantla, Méx.- El jefe de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), Carlos Javier Álvarez Cárdenas, presentará una demanda judicial civil en contra de la organización “Cusaem Unidos” -mismo que se trata de un “apodo” porque no tiene registro alguno- por la constante publicación en redes sociales que afectan la dignidad, honor y reputación de su cargo y de su persona.

Dicho grupo utiliza el pseudónimo mencionado para denigrar la imagen del comandante en jefe de los Cusaem, con una fotografía donde está sentado en un “trono de un rey”, denostando su calidad de director de la corporación de policías auxiliares.

A saber, ese grupo, que se presenta en distintas manifestaciones en contra de Cusaem, no tiene ninguna representación del cuerpo policiaco, ni siquiera como un sindicato y mucho menos como representante de elementos que pertenezcan a la institución.

Simplemente, señala Álvarez, los supuestos inconformes y sus “protestas”, están siendo utilizados por personas ajenas a Cusaem, que se dicen ser sus “líderes morales”.

Lo que no saben ellos, es que Cusaem ya es una marca registrada (MR), la cual no puede ser utilizada por nadie, muchos menos por asociaciones fantasma, que se aprovechan para “convocatorias de empleo”, sin la autorización oficial de la corporación.

Además, dichas sociedades que usurpan el nombre de los Cusaem, como también lo hacen otras, como la llamada “Ciudadanos Uniformados”, están también ya denunciadas por utilizar el logotipo (logo) y el nombre de la Policía Auxiliar del Estado de México.

Comentó Álvarez que, en este renglón, se está esperando la notificación del Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) para establecer que, en ningún lado, tienda comercial, estanquillo u otros lugares de comercialización, se puedan vender fornituras, uniformes con logotipos de Cusaem u otros aditamentos que representen a la corporación.