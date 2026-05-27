Quinta Zona de Ecatepec pasa de 30 a 85% en abasto de agua potable

Azucena Cisneros cumple

Ecatepec, Méx.- El gobierno de este municipio no necesita ningún amparo para suministrar agua potable a la población, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien agregó que el abasto de líquido en la Quinta Zona pasó de 30 a 85 por ciento, a pesar del desastre financiero que dejó la anterior administración municipal.

Cisneros Coss se refirió al amparo en revisión 13/2026 interpuesto por 688 familias de 38 colonias de la Quinta Zona para exigir abasto de agua potable, que está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que aclaró que actualmente más de un millón 200 mil habitantes de Ecatepec tienen estabilizado el suministro del líquido.

La munícipe denunció que al inicio de su administración recibió un quebranto de cuatro mil 551 millones de pesos en el organismo del agua Sapase, además de que el vital líquido no era un derecho sino un negocio.

“Cuando entramos al gobierno la crisis hídrica ya estaba a reventar. Nos heredaron pozos muertos, plantas potabilizadoras que nunca funcionaron, drenajes colapsados, deudas por doquier y la venta de agua.”, precisó.

Añadió: “Detectamos más de cien tomas clandestinas operadas por grupos que extraían el líquido de la red municipal para venderlo a precios inflados”.