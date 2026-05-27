Se realizan grandes obras en Huixquilucan: Vargas del Villar

Huixquilucan, Méx. – El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, reiteró la felicitación por el trabajo que todos los días realiza la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, que le ha permitido ser la administración mejor evaluada durante sus dos periodos de gobierno. Recordó que desde el 2016, en Huixquilucan se iniciaron grandes obras y actualmente se cuenta con el sistema de salud municipal más grande de todo el país, en donde se han salvado vidas y todos los días se transforma la historia de huixquiluquenses.