Endurecen las reglas de tránsito en carreteras del país

Nuevas facultades a la Guardia Nacional

Elementos de la GN podrán realizar consignaciones ante el MP si conductores se resisten a la revisión

La Guardia Nacional ya tiene nuevas facultades para vigilar, inspeccionar y sancionar directamente a conductores particulares y de transporte de carga que circulen sobre carreteras del país, luego que entrara en vigor una reforma en materia de tránsito y vigilancia federal.

El nuevo marco legal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fortalece la presencia operativa de la corporación y endurece los controles sobre condiciones físico-mecánicas, seguridad vial y cumplimiento de normas de tránsito en autopistas y puentes.

Entre las nuevas atribuciones, la Guardia Nacional podrá aplicar infracciones directamente, verificar documentación, inspeccionar vehículos, revisar sistemas de frenado, emitir dictámenes técnicos y coordinar el retiro de unidades que representen riesgos o incumplan disposiciones legales, consolidandola formalmente como la autoridad central del tránsito federal.

Además, la reforma permite que elementos federales participen en la elaboración de actas-convenio derivadas de hechos de tránsito y refuercen operativos coordinados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que el nuevo reglamento endurece las consecuencias para conductores que desacaten instrucciones de la Guardia Nacional durante revisiones o retenes carreteros.

Resistencia podrá configurarse como delito

El decreto establece que quienes se opongan a las órdenes emitidas por la corporación, se nieguen a entregar licencia, tarjeta de circulación o documentación requerida, así como quienes insulten, amenacen o agredan a elementos federales o personal de emergencia, podrán enfrentar sanciones administrativas y hasta ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Incluso, el documento precisa que la resistencia o desobediencia podría configurarse como el delito previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal relacionado con desobediencia y resistencia de particulares. La reforma también establece protocolos específicos durante inspecciones carreteras.

Cuando un vehículo sea detenido para revisión, los elementos de la Guardia Nacional podrán instruir a conductores, acompañantes y pasajeros a permanecer dentro de la unidad por razones de seguridad hasta que se indique lo contrario.

Posteriormente, solicitarán licencia de conducir, tarjeta de circulación y documentos relacionados con el servicio prestado para verificar su legalidad y condiciones operativas.

En caso de detectar irregularidades, los agentes estarán facultados para llenar y emitir boletas de infracción oficiales.

La modificación legal forma parte de una estrategia federal enfocada en reforzar la seguridad vial, reducir accidentes en carreteras y fortalecer el control operativo sobre transporte de carga, autobuses, vehículos particulares y unidades de servicio federal.

También contempla mayores revisiones sobre condiciones mecánicas, cumplimiento de normas de seguridad y posibles pruebas relacionadas con consumo de alcohol o sustancias en operativos específicos.

Transportistas y automovilistas deberán extremar precauciones en carreteras federales, ya que las nuevas disposiciones permitirán una actuación mucho más directa de la Guardia Nacional en retenes, filtros y supervisiones viales en todo el país.

La publicación del decreto ocurre además en un contexto donde autoridades federales han intensificado operativos de vigilancia sobre rutas carreteras estratégicas debido al aumento de accidentes, robo al transporte y delitos en vías federales.

Nuevas facultades de la Guardia Nacional

La reforma amplía de forma significativa las atribuciones de la corporación, que ahora podrá:

Imponer multas directamente

Revisar documentos vehiculares

Verificar condiciones físico-mecánicas

Aplicar controles de tránsito

Realizar pruebas médicas y toxicológicas

Ordenar el retiro de vehículos

Remitir unidades a depósitos federales

Elaborar dictámenes técnicos en accidentes

Además, el decreto establece que la GN podrá sancionar a cualquier persona usuaria de vías federales que incumpla el reglamento.

¿Qué hacía la GN en las carreteras?

Al desaparecer la Policía Federal, los elementos de la Guardia Nacional seguían aplicando multas y boletas de infracción, pero existía un vacío legal.

Muchos transportistas y abogados astutos lograban que los jueces les cancelaran las multas argumentando que el reglamento vigente decía “Policía Federal” y no “Guardia Nacional”. Alegaban que la GN no tenía la facultad explícita en ese reglamento de tránsito para sancionarlos.

Ante una falta de respeto, un insulto o si un conductor se negaba a dar sus documentos en un retén de tránsito, los agentes a veces se veían limitados para actuar con contundencia porque el reglamento viejo no especificaba el protocolo de resistencia para la nueva corporación.