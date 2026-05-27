Garantiza GEM alimentación segura para 2 mil recién nacidos

Con leche donada en bancos mexiquenses

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, procesó —de enero a abril de 2026— 3 mil 426 litros de leche humana a través de la red de bancos estatal, en beneficio de 2 mil 060 lactantes.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, reconoció la solidaridad y compromiso de las 2 mil 969 mujeres donadoras que contribuyen a garantizar alimentación segura y nutrición especializada para bebés que requieren este apoyo, el cual se ofrece a través de la red estatal de Bancos de Leche Humana.

En el marco del Día Mundial de Donación de Leche Materna, que se conmemora cada 19 de mayo, destacó que esta acción ayuda a fortalecer la salud neonatal, reducir riesgos en recién nacidos y brindar mayores oportunidades de desarrollo a las infancias mexiquenses.

La Secretaría de Salud mantiene acciones permanentes de sensibilización y orientación para que más mujeres se sumen a esta práctica solidaria, considerada una prioridad en materia de salud pública.

Al respecto, Ivy Salgado Díaz, Coordinadora Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, informó que existe coordinación interinstitucional entre los ocho Bancos de Leche Humana de IMSS-Bienestar Estado de México y uno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con el propósito de garantizar procesos de atención, control sanitario y promoción de la lactancia materna.

Las interesadas en donar pueden solicitar informes por correo electrónico: coordinación.lactanciamaterna@edomex.gob.mx o al teléfono 72 22 14 75 53.