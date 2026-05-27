El último sueño de Frida y Diego cerrará temporada de En Vivo Desde El Met

La transmisión llegará el 30 de mayo a la pantalla del Auditorio Nacional

La mezzosoprano Isabel Leonard y el barítono Carlos Álvarez protagonizan la premier en el Met de esta obra inspirada en la pareja de pintores mexicanos

Considerada un retrato mágico-realista de la pareja pictórica conformada por Frida Kahlo y Diego Rivera, la ópera en español El último sueño de Frida y Diego de Gabriela Lena Frank con libreto del dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Nilo Cruz, cerrará el próximo 30 de mayo la Temporada 2025-2026 del programa En vivo desde el Met de Nueva York, que se transmite en la pantalla gigante del Auditorio Nacional. La premiere en la casa de ópera estadounidense de la primera obra lírica de la compositora ganadora del Grammy Latino, una seductora historia de amor y muerte, estará bajo la dirección musical del maestro Yannick Nézet-Séguin y contará con la puesta en escena completamente nueva de la aclamada coreógrafa y directora Deborah Colker.

En 2007 Gabriela Lena Frank recibió el encargo de la Ópera de Arizona para componer una nueva obra centrada en la pintora mexicana Frida Kahlo, su agente le sugirió trabajar con el dramaturgo, traductor y director de teatro cubano-estadounidense Nilo Cruz, siguiendo los pasos de su obra ganadora del Premio Pulitzer Anna en los Trópicos (2002). Juntos, con una conexión inmediata al conocerse, buscaron un enfoque novedoso para que la historia funcionara en una ópera. Al escuchar una composición aislada de Frank inspirada en la celebración del Día de Muertos, en la que los mexicanos honran a sus seres queridos fallecidos, surgió la idea para que el tema fuera el punto de partida de este encargo. Fue así que por alrededor de 15 años la dupla trabajó en El último sueño de Frida y Diego que se hizo realidad en 2022, con el estreno mundial en la Ópera de San Diego bajo la dirección escénica de Lorena Maza. Más tarde la producción también se estrenó en las óperas de Los Ángeles, San Francisco y Chicago.

“Esto representa un éxito inicial casi sin precedentes para una ópera contemporánea: que una obra no sólo se estrene, sino que sea tan aclamada y cautivadora que otras compañías se sientan impulsadas a asumir el relevo y ponerla en escena también”, explica en Met en el texto de presentación de la obra. La puesta en escena del Met, a cargo de la dramaturga, directora de escena, bailarina y coreógrafa Deborah Colker, es completamente nueva, tuvo su premiere en el Lincoln Center el pasado 14 de mayo y ahora se transmitirá por primera vez en el programa extramuros Metropolitan Opera Live in HD.

Como preámbulo a este estreno en el Met, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) inauguró el pasado 21 de marzo la exposición Frida and Diego: The Last Dream, la cual permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre de 2026 en la ciudad estadounidense. La muestra contextualiza el legado de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, a través de obras clave de la colección del museo, sirviendo de antesala histórica para el público que asiste a la temporada operística que se prolongará hasta el 5 de junio.

El último sueño de Frida y Diego es una ópera en tres actos con libreto de Nilo Cruz, cuya narrativa fue concebida como una inversión del mito de Orfeo y Eurídice. La historia se sitúa en el Día de Muertos de 1957, tres años después del fallecimiento de Frida Kahlo. En un pueblo mexicano adornado con caléndulas (cempasúchil), Diego Rivera enfermo y solitario invoca a su esposa; al hacerlo convoca a la Catrina (guardiana de los muertos), en la forma de una anciana del pueblo.

En el Mictlán, el inframundo azteca, Catrina insiste en que Frida regrese al reino de los vivos y guíe a su esposo en su viaje hacia la muerte. La pintora se niega, declarando, en una línea memorable, «¿Por qué volver al mundo, cuándo en la vida tuve dos accidentes graves: el impacto de un tranvía y el golpe de conocer a Diego Rivera?». Pero cambia de opinión cuando un joven actor llamado Leonardo la anima a ver su regreso temporal a la Tierra como una oportunidad para reinventarse a sí misma en una vida sin dolor físico. La ópera termina con Frida y Diego regresando juntos al inframundo, haciendo realidad el “sueño final” del título. El cuarteto principal de la ópera será interpretado en el Met por la mezzosoprano Isabel Leonard, el barítono Carlos Álvarez, la soprano Gabriella Reyes y el contratenor Nils Wanderer.

Para el Met, esta obra consolida su compromiso con la creación contemporánea y la diversidad lingüística: «Escuchar la música de Gabriela Lena Frank en conversación con Mozart y Puccini demuestra el amplio rango artístico del Met», explicó el maestro Nézet-Séguin, director musical de la compañía, sobre la programación de esta obra.

La partitura de Frank evita el folclorismo tradicional y utiliza una orquestación exuberante que incluye marimbas y combinaciones de flautines con celesta para evocar una atmósfera ancestral. Frank menciona en un artículo del Met: “Apunté a un sonido antiguo, como si fuera al inframundo. Ese tipo de sonido, para mí, es muy hermoso y rico, esta no es una partitura folclórica. La belleza estuvo en la vanguardia de mi mente todo el tiempo. Cada escena es exuberante, cada escena es cuidadosamente considerada en términos de los colores”.

La producción de Deborah Colker quien previamente recibió elogios por su puesta en escena de Ainadamar de Osvaldo Golijov en 2024, integra a bailarines, acróbatas y breakdancers: “Se trata de arte. Y el arte no es sólo pintura o danza o teatro. El arte es experiencia. El arte es aventura, imaginación”, explica la coreógrafa.

La escenografía de Jon Bausor se inspira en el autorretrato de Frida Kahlo El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), yo, Diego y el señor Xólotl (1949), utilizando elementos surrealistas para representar el cuerpo de la artista como un árbol retorcido en medio de un escenario colorido. “Necesitamos ser surrealistas y adentrarnos en el cuerpo de Frida. Necesitamos estar dentro de su cuerpo roto, un cuerpo con grietas, con dolor. El cuerpo es como un árbol con arterias, con venas: orgánico. Y este es nuestro escenario” explica Deborah Colker.

Gabriela Lena Frank (Berkeley, California, 1972) de madre de ascendencia mixta peruana/china y padre de ascendencia lituana/judía, es una compositora y pianista que explora su herencia multicultural a través de su obra, En 2017 The Washington Post la incluyó en su lista de las 35 compositoras más importantes de la historia.

Es ganadora del Grammy Latino en 2009 en la categoría Mejor composición clásica contemporánea por Inca Dances, interpretada por Manuel Barrueco y el Cuarteto Latinoamericano, y nominada en 2012 al Grammy por su álbum Frank: Hilos. En 2017 fundó la Gabriela Lena Frank Creative Academy of Music, un espacio de trabajo para compositores. Recientemente fue galardonada con el Premio Pulitzer de Música 2026 por su obra orquestal Picaflor: Un mito del futuro.

El elenco está encabezado por la mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard quien interpreta a Frida Kahlo. La ganadora de tres premios Grammy (2014, 2016 y 2021) se ha consolidado como una de las intérpretes más solicitadas en los principales escenarios del mundo, como la Ópera Nacional de París, la Ópera Estatal de Baviera y el Teatro Colón de Buenos Aires. Ha actuado con orquestas como la Filarmónica de Viena, la Orquesta de Cleveland, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, la LA Phil y la Orquesta Sinfónica de Boston. Es reconocida también por su inolvidable gira de conciertos junto al famoso tenor italiano Andrea Bocelli. Fue elogiada por la New York Classical Review como «tan cautivante que seduce sin esfuerzo». Su debut en el Met fue en el 2007 en el papel de Stéphano en Roméo y Juliette de Charles Gounod.

El barítono español Carlos Álvarez, quien encarna a Diego Rivera, fue miembro fundador de la Coral Carmina Nova, integrándose en 1988 en el Coro de la Ópera de Málaga. Ha recibido dos premios Grammy (2001 y 2005), el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura Español (2003), fue reconocido como mejor cantante masculino en los Premios de la Crítica de Amics del Liceu y en 2013 recibió la Medalla de Oro del Gran Teatre del Liceu. Debutó en el Met con el papel Germont en La Traviata de Giuseppe Verdi en 1996.

La soprano estadounidense Gabriella Reyes interpreta a La Catrina. Su voz es descrita como “radiante” por el New York Times y fue elegida como una de las galardonadas con la Medalla de Excelencia 2025 de la Organización Sphinx, dedicada a transformar vidas a través de las artes. En el 2019 fue nombrada Artista Emergente del Lincoln Center por el Met y finalista en las Audiciones del Consejo Nacional del Metropolitan Opera de 2017. Su debut en la casa de ópera estadounidense fue en el papel de Priestess en Aida de Giuseppe Verdi en 2018.

Junto a ellos, el contratenor alemán Nils Wanderer hace su debut en el Met en el papel de Leonardo. Es reconocido por haber ganado el concurso Bundeswettbewerb Gesang en 2022 y el segundo premio del prestigioso concurso de ópera internacional Operalia en el mismo año. Su participación en esta premiere mundial en Nueva York consolida su presencia en los principales escenarios internacionales tras sus éxitos en Europa.

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York, transmitirá El último sueño de Frida y Diego el próximo sábado 30 de mayo en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec), a las 11:00 horas. Boletos: De $180 a $1150, disponibles en taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema de Ticketmaster.

El director Yannick Nézet-Séguin conducirá a la orquesta en esta partitura que integra sonidos ancestrales, marimba y una orquestación exuberante.