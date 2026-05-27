Cae sobrino de “El Chapo” Guzmán en operativo federal

Amplían cerco contra familia criminal

Isaí Mártínez es considerado como uno de los operadores principales de “Los Chapitos”

México dio otro golpe a la facción de “Los Chapitos”, al capturar en Sonora, a Isaí Martínez, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cuenta con orden de extradición a Estados Unidos, debido a que está acusado de traficar drogas sintéticas a ese país.

El arresto se derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El primo de “Los Chapitos” está acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada, además, es señalado como uno de los coordinadores de esta facción del Cártel de Sinaloa. La labor de Isaí era producir y distribuir drogas sintéticas para enviarlas también a Costa Rica.

Entre las acusaciones en su contra destaca la supuesta coordinación de una operación para trasladar y vender alrededor de 10 mil píldoras de fentanilo hacia territorio estadounidense durante el año pasado.

Cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Isaí Martínez es identificado por las autoridades como encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las principales actividades delictivas a las que se dedicaba era la coordinación logística de la producción y distribución de drogas, por lo que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Fuentes de seguridad detallaron que Isaí Martínez es conocido como “El Chinacate” e identificado como sobrino del exlíder del Cártel de Sinaloa. Durante su arresto le fueron aseguradas dos armas largas y cartuchos.

Tras su detención, el sujeto quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Ya había sido detenido en 2008

En junio de 2008, Isaí Martínez fue detenido en la avenida de las Torres del fraccionamiento Urbi Quintas de la ciudad de Culiacán, al ser identificado como integrante del Cártel de Sinaloa y sobrino de “El Chapo” Guzmán.

Durante su captura le fueron aseguradas una pistola escuadra calibre 9mm, abastecida con 8 cartuchos; un rifle AK-47 con 40 cartuchos; un teléfono celular; 2 radios de comunicación; una USB y un vehículo con permiso provisional para circular del estado de Sonora.

El sujeto es hermano de Enoc Martínez Zepeda, alias “El vocho”, quien de acuerdo con reportes periodísticos fue detenido el 21 de julio de 2005 en uno de los retenes realizados por elementos del Ejército mexicano en carreteras de Sinaloa.

Amplían cerco para desmantelar a la familia criminal

Hermanos, hijos, esposas y sobrinos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, formaron durante décadas la columna vertebral del Cártel de Sinaloa, y hoy conforman también el mapa más extenso de detenciones, extradiciones y condenas en la historia del narcotráfico mexicano.

Desde los hermanos que lo suplieron durante sus años en prisión hasta los hijos que heredaron el mando y terminaron negociando su culpabilidad ante cortes federales de Estados Unidos, el árbol genealógico del capo sinaloense se convirtió en un registro paralelo de la ofensiva judicial de México y Estados Unidos contra la organización.

El golpe más reciente llegó este 26 de mayo, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó la detención de Isaí Martínez, sobrino de “El Chapo”, en un domicilio de la colonia Casa Blanca en Nogales, Sonora.

La captura se sumó a una cadena que incluye a dos hijos del capo presos y cooperando con la justicia de EU, una ex esposa condenada en Estados Unidos y liberada, un hermano asesinado dentro del penal del Altiplano y otro que cumplió más de una década en prisión.

Iván y Alfredo Guzmán estarían en negociaciones con EU

Desde hace aproximadamente un año, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Alfredo Guzmán Salazar mantienen conversaciones con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, de acuerdo con información publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times. Las pláticas ocurren mientras la presión judicial y operativa contra sus hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López aumenta en ambos lados de la frontera.

Según el reporte, dos fuentes familiarizadas con los casos señalaron que Iván Archivaldo y Alfredo han sostenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de varios de sus integrantes.