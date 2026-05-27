El actual brote de ébola podría ser más letal que Covid, advierten expertos

Alerta mundial

La situación preocupa porque esta variante del virus no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado

Autoridades sanitarias internacionales se mantienen en alerta debido al rápido aumento de casos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda ante su expansión hacia zonas fronterizas y la poca disponibilidad de tratamiento y vacunas.

La enfermedad, causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, que hasta el momento ha causado al menos 223 muertes en dos países africanos, fue declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una “emergencia de salud pública de interés internacional”, con un “riesgo muy alto” de infección, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.

La situación preocupa especialmente porque esta variante del virus no cuenta con una vacuna ni tratamiento específico aprobado, lo que obliga a reforzar medidas como el aislamiento de pacientes, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la OMS, la relevancia mundial del brote radica en que el ébola sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales y su detección tardía puede favorecer la propagación transfronteriza.

En torno a los comentarios sobre el riesgo que significa y las posibilidades de que el brote de la cepa Bundibugyo desate una pandemia, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo en México, ha destacado tres razones por las que el ébola es una enfermedad peligrosa, incluso más que la Covid-19.

Según el experto del Centro Médico ABC, estas son las razones por las que el brote de ébola actual es peligroso y debería estar recibiendo más atención y originando protocolos sanitarios de alto nivel, en especial ahora que se llevará a cabo el Mundial de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos:

El 100 por ciento de los pacientes infectados de ébola requieren hospitalización en comparación con el 3 por ciento durante la pandemia de covid-19 en “su peor época”

Se estima que la tasa de mortalidad del ébola va del 30 al 50 por ciento, según la OMS; con el covid fue de 0.3 por ciento

El tiempo de incubación del virus y del tiempo requerido de aislamiento es de hasta 21 días; para el covid es de 5 a 7 días en promedio.

El brote en el Congo «empeorará antes de mejorar», advierte la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó esta semana de que el brote de ébola en esta región «empeorará antes de mejorar», llegando a pronunciar la frase “la epidemia nos supera” cuando los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) pasan de los 900 y las muertes ascienden a 220.

“Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. Empeorará antes de mejorar”, ha declarado Tedros en una reunión ministerial de la Unión Africana (UA) con responsables de Salud.

El líder de la OMS aseguró que se están realizando todos los esfuerzos posibles para llevar equipos a la región afectada y reforzar las medidas de contención, así como para ganarse la confianza de la población y aislar a las personas que hayan estado en contacto con posibles infectados. “Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera”, advirtió.

Paralelamente, a través de sus redes, Tedros se ha hecho eco de los datos del Congo acerca del brote de ébola, que ha difundido el Ministerio de Comunicación correspondiente en una publicación en la que cifra en diez las muertes confirmadas por ébola y en 101 los casos confirmados.

“Pero sabemos que la epidemia en RDC es mucho más grave”, dijo el jefe de la OMS antes de apuntar a los datos difundidos por Kinshasa en cuanto a los casos sospechosos, que ascienden a 906, y las muertes sospechosas, que alcanzan las 221 mientras que los contactos registrados con infectados superan la cifra de 2,200.

México pide a ciudadanos del Congo que no vengan al Mundial Luego de anunciar filtros sanitarios especiales rumbo al Mundial de Futbol de 2026, el gobierno de México pidió a ciudadanos de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur no viajar a México ante el brote de ébola registrado en esa región africana. La Secretaría de Salud informó que se reforzará la vigilancia epidemiológica en aeropuertos internacionales, con revisión documental, análisis de itinerarios y medidas preventivas para viajeros procedentes de zonas de riesgo. “La recomendación es que a las personas de esos países, fundamentalmente traten de reprogramar sus viajes», pidió el Secretario de Salud, David Kershenobich. En el Mundial, la República Democrática del Congo juega contra Colombia en Guadalajara el martes 23 de junio a las 18:00 horas. El funcionario aclaró que en México no se han registrado casos y sostuvo que el riesgo de propagación es «muy bajo» para el país,in embargo, advirtió que el brote continúa evolucionando en África central. Kershenobich explicó que México implementará protocolos especiales debido a la celebración de la Copa del Mundo de 2026. El titular de Salud informó que habrá filtros sanitarios, revisión de itinerarios y coordinación con aerolíneas y autoridades internacionales para detectar posibles factores de riesgo antes del abordaje de pasajeros. El funcionario explicó que el virus del ébola no se transmite por aire, sino mediante contacto directo con secreciones y fluidos corporales de personas infectadas. «Por lo tanto, el antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada es muy, muy relevante», explicó. Kershenobich informó que México trabaja en coordinación con Estados Unidos y Canadá en protocolos epidemiológicos específicos rumbo al Mundial. «Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá», dijo.

El director general de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó esta semana de que el brote de ébola en el Congo «empeorará antes de mejorar», llegando a pronunciar la frase “la epidemia nos supera”.