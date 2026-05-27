En vez de aminorar, van en aumento las protestas contra el gobierno federal

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Muy cerca de lo que se supone será triunfal celebración por el segundo aniversario de su victoria electoral, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que poner en práctica toda su pregonada “cabeza fría”, pues los conflictos -que ella niega que existan– van en aumento.

Va una lista elaborada de manera muy somera:

En primer lugar, de manera muy destacada, la presión en aumento de parte del beligerante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ayer hizo sonar alarmas en diversas ramas de su gobierno para ratificar su intención de actuar directamente en México en contra las bandas de narcotraficantes declaradas en su país como terroristas.

Muy ligados, dos temas que han sacudido a México en lo interno con riesgo de agravar es potencial conflicto con los Estados Unidos.

Uno, la protección al gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha Moya, quien es reclamado junto con nueve de sus allegados (dos ya entregados voluntariamente a las autoridades del vecino país) para ser juzgado por estar vinculado a una de las bandas declaradas terroristas, el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”.

Dos, la persecución desatada contra la gobernadora de Chihuahua María Eugenia (Maru) Campos, quien está exactamente en el otro extremo: las fuerzas policiacas de su entidad, reforzadas por elementos del Ejército Nacional cumplieron con su deber de combatir la delincuencia, al destruir un enorme narco laboratorio –al parecer el más grande descubierto en territorio nacional– pero como supuestamente estuvieron acompañados por agentes de los Estados Unidos, el oficialismo le quiere colgar el estigma de “traidora a la patria” como paso previo para apoderarse de ese gobierno estatal que hasta ahora se le ha resistido a Morena.

No sólo se proyectan sombras oscuras desde el extranjero. En lo interno va en aumento la beligerancia del magisterio disidente agrupado fundamentalmente en torno a la siempre combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que amenaza con arruinar la buena imagen que pretende proyectar internacionalmente la llamada Cuarta Transformacióna a partir del pequeño retazo que le concedieron la FIFA y los “buenos vecinos” de la Unión Americana.

En la misma área educativa, se desarrolla otro potencial conflicto de máxima dimensión, la protesta de los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), que amenaza con xrtenderse a todo el Instituto Politécnico Nacional –eventualmente a otras instituciones educativas– pero que por lo pronto tiene paralizado a uno de los medios de propaganda más trascendentes del régimen, el Canal 11 de televisión.

Estos dos últimos casos caen dentro de la esfera de influencia del secretario de Educación Pública, el ex dirigente nacional del partido oficial –también mencionado entre los altos funcionarios encubridores de organizaciones delictivas– Mario Delgado Carrillo, quien no ha logrado avances y ha tenido dificultades hasta para mantener el conrol dentro de su dependencia y, si no, que le pregunten al cesado responsable de contenido de los libros de texto gratuitos, llamado Max Arriaga. Por el contrario, los desencuentros parecer ir en aumento.

Las protestas en el IPN empezaron a mediados de abril pasado por el mal estado de las instalaciones, recortes en apoyos deportivos y académicos; suspensión de servicios como el Internet y falta de personal académico, todo derivado de las limitaciones en el presupuesto federal.

El problema escaló al exigirse la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, y generalizarse la demanda de “democrtizar” la elección de su sucesor.

También muy al estilo de la llamada Cuarta Transformación, las autoridades convocaron a una “mesa de diálogo”, en la cual se daría respuesta a las exigencias de los alumnos.

Se avanzó poco y por eso los alumnos escalaron sus protestas, que incluyó la toma de las instalaciones del Canal 11.

En un comunicado, la SEP aseguró que algunas de las demandas podían ser satisfechas a corto plazo de las demandas del movimiento no podrán resolverse “en pocos días”.

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que ya entregó una primera respuesta al pliego petitorio estudiantil y propuso instalar una mesa de diálogo y trabajo con representantes de los alumnos para revisar cada una de las exigencias.

“La SEP reitera su respeto al movimiento estudiantil y manifiesta su disposición permanente al diálogo como vía para construir acuerdos en beneficio de la comunidad politécnica”, indicó, pero al mismo tiempo indicó que la satisfacción de las demandas relacionadas con mantenimiento, infraestructura, equipamiento y falta de docentes “requieren una estrategia integral de inversión y atención progresiva”, o sea, no hay dinero.

El sábado pasado, el secretario de Educación, Mario Delgado, acudió a la ENCB a ofrecer diálogo con estudiantes y se comprometió a regresar este miércoles. Pero no cumplió.

Ante la inasistencia del funcionario, los estudiantes se lanzaron a la calle. Realizaron bloqueos en Circuito Interior y la calzada México-Tacuba, además de imponer lo que denominaron el «Metro Popular», al liberar los torniquetes en varas estaciones de ese transporte colectivo.

Más grave podría resultar el estancamiento de las negociaciones con el magisterio disidente.

Ese asunto también es responsabilidad de Delgado Carrillo que ha tenido que recibir el respaldo de la titular de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El procedimiento es similar: una mesa de negociación. El resultado es el mismo: nada.

Ayer, miércoles, los representantes de la CNTE abandonaron la mencionada mesa de negociación, en protesta por un ataque armado contra sus compañero en Villa Mitla, Oaxaca.

Luego de dejar la sede de la Segob, en donde se efectuaban las negociaciones. El contingente de maestros congregado en los alrededores de esa dependencia se unió a otra partida que salió del campamento que instalaron en la calle 5 de mayo, para realizar bloqueos en la Glorieta del E Caballito.

El coordinador de la Dirección Política de la CNTE, Roberto Alias Vásquez, informó a los medios haber recibido una denuncia de sus compañeros oaxaqueños acerca de un ataque de sujetos armados contra miembros de la sección 22 en el municipio de Villa Mitla, presuntamente ordenado por el edil, Esaú López Quero, lo que dejó un número no especificado de heridos.

Así se mantiene la amenaza de los maestros disidentes de realicen manifestaciones y bloqueos durante los 39 días que durará el torneo por la Copa Mundial de Futbol e iniciar una huelga general a partir del cada vez más cercano 1 de junio.

Antes de este distanciamiento, la secretaria de Gobernación había comunicado un avance en las negociaciones, pues el magisterio disidente había reducido sus demandas de 79 a sólo 39, lo que se consideraba un importante avance.

En realidad, muchas de esas exigencias también podrían ser marginadas, pues los aspectos centrales de las exigencias de los maestros son el aumento de salarios del 100 por ciento, la derogación de la Ley del ISSSTE y de lo que resta de la reforma educativa aprobada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que en gran parte ya había sido demolida por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación.

Por otra parte, la prsecución de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho objeto a la gobernadora de Chihuahua -a la que el tránsfuga del PAN y ahora prominente miembro de Morena, el ahora senador Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua acusado de desvío ilegal de recursos públicos- ha renido un efecto contrario a lo que persigue el oficialismo.

En efecto, en vez de someterse ante los ataques respaldados desde Palacio Nacional, la mandataria chihuahuense ha endurecido su actitud y ha aumentado el tono de su defensa.

Por ejemplo, en respuesta de un citatorio de la incondicional con el gobierno pero oficialmente “autónoma” Fiscalía General de la República, la gobernadora se presentó ante las oficinas centrales de esa insttución y vez de responder a un interrogatorio, entregó una declaración por escrito.

Pero lo más impactante fue su declaración ante los medios: “El enojo de la 4T, de Morena, contra Maru Campos es porque le quitamos el negocio de ese narco laboratorio”, recalcó.