Estados Unidos combatirá cárteles a través del Escudo de las Américas

“Vamos a la guerra”, dice Hegseth

Trump ha señalado que, tras atacarlos por mar, EU irá contra ellos “en tierra”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que Estados Unidos va “a la guerra contra los cárteles”.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, Hegseth aludió a los logros de la actual administración, incluyendo la operación en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Ahora somos socios” con el gobierno interino venezolano, dijo Hegseth.

Al hacer un resumen de los logros, el funcionario estadounidense señaló: “Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición anticárteles”.

Aludió así al “Escudo de las Américas”, una alianza que conformó la administración Trump con diversos países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. México no forma parte de esta coalición.

Presión a México

Las declaraciones de Hegseth se producen en medio de crecientes tensiones con el gobierno mexicano. El presidente Trump ha presionado insistentemente para que México autorice el ingreso de tropas estadounidenses con el fin de combatir a las organizaciones criminales en su territorio

Semanas atrás, Trump afirmó que “los cárteles gobiernan México” y advirtió que, si el país vecino no cumple con su responsabilidad de combatirlos, Estados Unidos intervendrá directamente.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró el mandatario republicano.

El anuncio de Hegseth eleva el tono de la retórica de la administración Trump respecto al narcotráfico y marca un giro hacia una estrategia más agresiva y multilateral en el hemisferio, aunque todavía sin detalles operativos concretos

Hasta el momento, ni el gobierno mexicano ni la oposición venezolana han emitido una reacción oficial a las declaraciones del secretario de Guerra.