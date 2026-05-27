Paulina Aguirre regresa con Brava

Celebrando la resiliencia

Un manifiesto de identidad, fuerza femenina y raíces latinas

Por Arturo Arellano

Para Paulina Aguirre, Brava no es solo un álbum, sino una declaración de vida. La artista explica que este proyecto nace de un proceso interno profundo: “No es rabia, sino el poder de elegirte. Este proyecto representa una transformación interna, no desde la ira, sino desde la conciencia y la decisión”, según declara en entrevista.

La propuesta gira en torno a la capacidad de las personas —especialmente las mujeres— de reconstruirse en medio del dolor, la pérdida o la adversidad. “Es un mensaje para la mujer: elegirnos en medio de la rabia, del dolor. Somos vulnerables, pero esa vulnerabilidad también es fuerza”.

El primer sencillo, “Son Son Son”, sintetiza esa visión. La canción está inspirada en historias reales de mujeres que cargan con múltiples roles sin perder su esencia. “Habla de aquellas que lo sostienen todo: madre, padre, guía, refugio. Y que, aun así, siguen adelante y aprenden a reconocerse”.

Aguirre también incorpora experiencias cercanas, como la de una amiga que sobrevivió a un matrimonio violento y logró reconstruir su vida. “Se atrevió a salir, a viajar, a elegirse”, relata.

Más allá de las etiquetas

La cantante toma distancia de posturas confrontativas en torno al género. “No hablo de feminismo como una competencia. No creo que se trate de ser más o mejores que los hombres. La diferencia es hermosa, nos complementamos. Nadie es más que nadie”.

En cambio, propone una mirada basada en la empatía y la admiración hacia las historias de supervivencia de mujeres: “Nuestras madres, hermanas, amigas… mujeres que han vivido violencia o que han dado vida. Hay que ver eso y celebrarlo”.

Musicalmente, Brava mezcla trompetas, trombones y elementos del regional mexicano con lo urbano, en una apuesta “atrevida” que reivindica la identidad latinoamericana. Aguirre insiste en la importancia de crear desde la autenticidad: “El error es querer hacer algo solo por lo comercial. Hay que hablar desde la esencia”.

La artista también reflexiona sobre la influencia externa en la cultura latinoamericana y defiende la riqueza de sus raíces: “Venimos de mayas, aztecas, incas. Tenemos una unión de sonidos, gastronomía y cultura que es poderosa. No debemos olvidar quiénes somos”.

En ese sentido, destaca su participación en Batman Azteca, donde interpretó y coescribió el tema final junto a Taboo (Black Eyed Peas), como un proyecto que reivindica la identidad mexicana desde lo global.

Espiritualidad y cambio personal

Otro eje de su transformación ha sido su visión espiritual. Aguirre cuenta que se alejó de una visión restrictiva de la religión: “Entendí que Dios es de todos. Está en el pobre, en la viuda, en los niños abandonados. Ahí es donde debemos mirar y ayudar”.

Fiel a su mensaje, la artista también cuestiona los prejuicios sociales, incluso dentro de entornos religiosos. “Quiero mostrar que podemos ser alegres. Me juzgan por mostrar una pierna, pero no ven sus propias contradicciones”, señala.

BRAVA se lanza el 28 de mayo, y Aguirre ya prepara una gira que incluye presentaciones en Quito, Milán —en un festival internacional— y México, donde participará en un evento vinculado a los Latin Grammy. “Me muero de ganas de que la gente escuche el disco completo”, afirma.

Como dato curioso, su voz también es familiar para millones: es la que guía a los usuarios en Google Maps.