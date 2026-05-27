Posibilidades de crecimiento

Por Salvador Martínez G. Aunque Pese

Las señales de los índices económicos nacionales no son las mejores, no obstante, hay algunos signos alentadores como la Inversión Extranjera Directa (IED) sin precedentes en el primer trimestre de este año y las exportaciones en el mes de abril con el mejor avance desde 2021.

Los agoreros del fracaso nacional, mexicanos y extranjeros, sólo destacan las bajas de algunas calificadoras crediticias o el recorte de pronóstico de crecimiento de Banxico para este año de 1.6 a 1.1 por ciento por una mayor debilidad en la economía nacional.

Sin embargo, los analistas serios estiman un mejor comportamiento económico para el segundo semestre del año y destacan los 23 mil 500 millones de dólares de IED en el primer trimestre 2026; esto es 10.4 por ciento más que en el mismo periodo del 2025.

Esto significa que los inversionistas globales siguen percibiendo a México como una plataforma de expansión manufacturera e integración regional. Concepción a la que se suman los proyectos de inversión de la Unión Europea por 5 mil millones de euros

También se pueden contemplar los proyectos anunciados por el hombre más rico de México, Carlos Slim, quien en conferencia del martes anterior, anunció el martes anterior inversiones por 5 mil millones de dólares en distintos sectores, especialmente el energético.

Las inversiones en México se reflejan en un crecimiento sostenido de las exportaciones, con un 32.6 por ciento en el mes de abril frente al crecimiento del 24.1 por ciento en las importaciones, lo cual reflejó un superávit para México.

Los próximos meses no se prevén fáciles para el desenvolvimiento nacional, pero sí hay signos positivos que pueden y deben aprovecharse para alcanzar crecimientos superiores al 1 por ciento en este 2026 y consolidar la economía para alcanzar 2 por ciento en el 2027. Ojalá.

Susurros

La ofensiva derechista contra el régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum se refleja también en las negociaciones del T-MEC, el cual se pretende sea revisado anualmente con exclusivas ventajas para las necesidades del vecino país.

Sin certidumbre multianual en las condiciones generales del intercambio comercial fijadas por el T-MEC, especialmente en reglas de origen y aranceles, es difícil esperar incrementos sustanciales en los volúmenes de inversión del sector privado nacional, estadounidense y canadiense, en México.

Y justo lo que Washington desea es presionar y hasta chantajear a nuestro país con estas negociaciones a fin de doblegarlo para cumplir con su exigencia, como lo hace también con Canadá, dentro de un arreglo comercial que cada vez se aleja más de ser trinacional, como hasta ahora lo ha sido.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz