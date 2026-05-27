Lanzan convocatoria para cursos intensivos de verano en 5 idiomas

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), abrió la convocatoria para los cursos intensivos de verano dirigidos a personas mayores de 15 años, una alternativa académica que permite avanzar un nivel de idioma en tan solo un mes.

La directora del CILC, Noelia Romero Reyes, explicó que estos cursos se impartirán del 16 de junio al 15 de julio, durante el periodo intersemestral, bajo una modalidad intensiva de cinco horas diarias enfocada en fortalecer de manera acelerada las competencias lingüísticas de las y los participantes.

Romero Reyes destacó que, aunque la convocatoria está abierta al público en general, esta oferta beneficia especialmente a la comunidad estudiantil de la UAEMéx, ya que facilita procesos académicos como programas de movilidad internacional, revalidación o reconocimiento de estudios de lengua dentro de los planes educativos.

“Muchos estudiantes aprovechan este periodo para avanzar un nivel y así realizar trámites académicos relacionados con movilidad o acreditación de idiomas”, señaló.

Asimismo, detalló que los cursos estarán disponibles en modalidades presencial y en línea, con horarios matutinos y vespertinos, a fin de ampliar las posibilidades de acceso para las y los interesados.

La oferta académica incluye inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros. Además, por primera ocasión, el CILC incorporará clases de coreano, ampliando así las opciones de aprendizaje para la comunidad universitaria y externa.