Percepción de un “narco-gobierno” en México ya permeó al “pueblo”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Las encuestas más recientes son demoledoras para la 4T: 72 por ciento de los mexicanos creen que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus cómplices reclamados por EU, sí son narcos.

El caso del mandatario sinaloense, sumado a la captura de acaldes de Morelos y en el Estado de México vinculados a narcos, más operativos contra narcolaboratorios sumado al retiro de decenas de visas a otros gobernadores y alcaldes, senadores y diputados, y cuadros sobresalientes de Morena, ya dominan la percepción del “narco-gobierno” en un 80 por ciento de los mexicanos.

Un 71 por ciento pide mayor colaboración con EU en Seguridad y el 45 por ciento piensa que el principal problema de México son, como afirma Donald Trump, los cárteles de la droga.

Todo lo anterior, junto a la constante exigencia de los más altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump de ir a acciones más contundentes en el combate a los cárteles de la droga, ya creó la percepción en México de que su gobierno está vinculado al narco.

En los meses recientes, casos como el asedio del cártel regional de “Los Ardillos” en pueblos originarios en la sierra de Guerrero han generado la atención de casi el 75 por ciento de los mexicanos y en otros muchos países.

En redes sociales y medios tradicionales se ha informado que este grupo mantiene presencia en 30 de los 85 municipios de Guerrero, especialmente en Chilapa, donde se disputan el poder con la organización rival de “Los Tlacos”, indican los reportes que corren por medios digitales en México y el mundo.

En esa región es donde se tiene localizada una alta producción de amapola, y con ello de heroína, que está bajo el control de “Los Ardillos”, un grupo surgido del Cártel de los Beltrán Leyva en 2010.

Este cártel lo crea el ex policía comunitario Celso Ortega Rosas, a quien se conoce desde entonces como “El Ardillo Mayor”, el líder del grupo criminal que ha desatado una ola de violencia en Chilapa y se ha extendido en gran parte del sureste mexicano que ya afecta a Chiapas y a Campeche.

Ha sido en el municipio de Chilapa donde se han dado los mayores enfrentamientos de “Los Ardillos” con «Los Tlacos” un grupo que surge a su vez de la policía comunitaria de Tlacotepec.

La contienda provoca la huida de indígenas

Esta confrontación por el dominio de producción y el tráfico de heroína -que fue lo que entre otras cosas provocó el secuestro y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa- ya dura más de 20 años entre los dos grupos delincuenciales.

En los sucesos más recientes, la confrontación provocó el ataque a comunidades indígenas con drones y la instalación de retenes que mantuvieron aisladas a poblaciones enteras de la sierra guerrerense.

El caso cobró notoriedad por los llamados de auxilio de las mujeres de estas comunidades al presidente Donald Trump, peticiones que fueron replicados en redes sociales de todo el mundo y en cadenas de información y medios noticiosos en México, Estados Unidos y Europa.

La desesperación de las comunidades indígenas desplazadas en esa región guerrerense ha llegado a prácticamente todo México y el mundo vía redes sociales.

Eso ha generado una fuerte percepción dentro de y fuera del país de que el narco domina a grandes zonas del país como lo ha estado afirmando el presidente Donald Trump y sus principales colaboradores, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros del área de seguridad.

La gobernadora de Chihuahua, aliada de la CIA

En este contexto, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos -quien había sido citada por la Fiscalía General de la República para explicar cómo fue que luego de un operativo de localización y destrucción de un mega narco-laboratorio en la Sierra Tarahumara, donde habían participado directamente 4 agentes de la CIA, cuando eso está prohibido si no es aprobado por el gobierno federal-, denunció que el gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum le quiere fabricar un delito en su contra.

La mandataria chihuahuense y su partido, el PAN, alegan que la presidenta Sheinbaum la quiere meter en prisión por combatir al narco, mientras protege al gobernador de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros acusados por EU de estar ligados al Cártel de Sinaloa.

Esta información, igual que el caso de Guerrero, corre por redes sociales en todo el mundo lo que fortalece la percepción de mexicanos y extranjeros de que el gobierno de México está ligado al narco.

Todo ello se refleja en las más recientes encuestas de medios en que la mandataria ha bajado en casi 25 puntos de sus apoyos ciudadanos y en que un 71 por ciento de los mexicanos creen que en su país existe un narco-gobierno.

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