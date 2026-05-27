Michoacán, disputa entre independiente y Morena

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La reciente renuncia de Gladys Butanda a la Secretaría de Movilidad del gobierno de Michoacán abre la contienda por las candidaturas que participarán en la elección de 2027.

Michoacán es una de las entidades en las que parece ser que la contienda será sumamente cerrada, aunque todavía no se tengan los nombres de los candidatos.

Hay una sola que ya anticipó que irá por el terreno de los independientes, se trata de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, quien fue asesinado a plena luz pública el pasado primero de noviembre.

Manzo había sido electo como candidato independiente, después de haber militado en PRD y Morena, prefirió esa vía, criticando a los partidos políticos constituidos.

Su gobierno se encontraba en pleno despegue, con bastante aceptación y ya había manifestado su interés en competir por el gobierno estatal de la misma forma, como independiente.

Ahora su viuda que le relevó en la alcaldía y opta por la misma fórmula, aunque la contienda no será fácil.

Michoacán es una de las entidades en las que la mano del crimen organizado asoma por todos lados y donde nacieron varios de los cárteles que se hicieron presentes, tanta fue su presencia que nacieron las autodefensas, ciudadanos que se alineaban para combatir a los criminales, aunque muchos de ellos cayeron en la misma tentación y de ser defensores, pasaron a formar parte del crimen organizado.

La pasada elección de 2021 en que se eligió a Alfredo Ramírez Bedolla dejó la sensación de que los grupos criminales operaron en favor de Morena, algo que no van a permitir se repita.

En Michoacán, la contienda se percibe entre quien resulte candidato o candidata de Morena y la independiente Grecia Quiroz, los otros partidos tendrán una participación simbólica, aunque una eventual alianza entre panistas y priistas, podrían hacerlos competitivos.

Por el lado de Morena tienen candidatos fuertes, como el caso del senador Raúl Morón, a quien hace seis años el Tribunal Electoral le tumbó la nominación por un asunto del gasto de unos cuantos pesos que su partido no declaró.

Es el varón mejor posicionado, mientras por el lado femenino están la mencionada Gladys Butanda y la diputada local Fabiola Alanís. Coordinadora de los legisladores locales en el Congreso local.

Hay otros personajes que aspiran a la nominación de Morena, como Carlos Torres Piña, fiscal estatal, quien cuenta con el respaldo del gobernador Ramírez Bedolla, quien vetó al senador Morón.

Morena se declara listo para competir, por lo que el 22 de junio se publicará la convocatoria para designar a sus coordinadores territoriales de los que emergerán los candidatos a gobernador de cada entidad.

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Sonora empieza a marcar diferencia entre los que disputarán la candidatura de Morena al gobierno estatal sobresaliendo el alcalde Cajeme (Ciudad Obregón), Javier Lamarque, y la ex alcaldesa de Hermosillo, Célida López, dependiendo el género que presente el partido gobernante… De acuerdo con Omar García, secretario de Seguridad, van 85 funcionarios y ex funcionarios vinculados al crimen organizado detenidos en la presente administración, aunque no hay nombres rimbombantes entre ellos.

ramonzurita44@hotmail.com

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