Angie Camille abre su diario con “Carpe Diem”

En colaboración con Mauricio Sánchez

Un álbum de 11 temas que reúne vivencias, dudas e inseguridades convertidas en canciones

Por Arturo Arellano

La cantante Angie Camille lanzó “Carpe Diem”, sencillo en colaboración con Mauricio Sánchez, integrante de Los Claxons, como parte de Lo Que Mi Diario Sabe, un álbum de 11 temas que, dijo, reúne vivencias, dudas e inseguridades convertidas en canciones. La artista aseguró que busca conectar con su público desde lo real: “Todo lo que yo comparto es real”.

Angie Camille explicó en entrevista que el lanzamiento la tiene “muy emocionada y muy agradecida” porque la colaboración con Mauricio Sánchez le permitió sumar a una voz que admira desde hace tiempo. “Soy fan de Los Claxons desde hace tiempo y ahora poder compartir con este artista que admiro por su trayectoria y por su experiencia, pues bien lindo”, dijo.

También destacó que la participación de Sánchez le da “ese plus al mensaje” de la canción, algo que consideró “bien lindo y bien valioso”.

Un tema para los días difíciles

Sobre el sentido de la canción, la cantante fue clara: “Carpe Diem es una canción pop, como happy”. Explicó que nació a partir de la idea de que hay días que “te atormentan” y que funcionan como metáfora de los momentos negativos.

“¿Cómo sería para mí si mañana iniciara un nuevo día y saliera el sol?”, planteó al describir el enfoque emocional del tema. Añadió que la canción habla de cambiar la mentalidad, porque “muchas veces necesitamos esos momentos para valorar los buenos y también para aprender de ellos y crecer”.

La intérprete confirmó que el sencillo forma parte de un álbum de 11 tracks titulado Lo Que Mi Diario Sabe. “Este es un álbum”, dijo, al explicar que ya había publicado “Rara y Diferente”, “Mi Diario”, “Viernes 13” y una versión acústica de “Rara y Diferente”.

Angie Camille afirmó que el proyecto fue concebido como un concepto integral: “Quería dar un concepto completo”. Para ella, cada canción representa “una página” de su diario, por eso decidió abrir ese espacio personal al público.

Vulnerabilidad sin filtro

La cantante reconoció que una de las partes más difíciles del disco ha sido mostrar su lado menos visible. “La gente piensa que todo es perfecto y que todo lo que ven es lo que es y que no es así”, señaló.

“Sí ha sido muy difícil como abrir eso”, admitió, aunque también subrayó que en sus canciones le gusta “plasmar” esas inseguridades. “Me comparo, me cuestiono por qué suceden las cosas o por qué no suceden las cosas”, confesó.

Aun así, dijo que el proceso le ha servido como una terapia. “Rara y Diferente y Carpe Diem, después de haberlas escrito y producido y lanzado, me ayudan como una terapia para aprender y para superar eso que me costaba antes”, expresó.

Lo que quiere dejar

Angie Camille dijo que busca ser una referencia honesta para quienes la escuchan, especialmente para los más jóvenes. “Yo siempre he querido expresar o transmitir lo positivo y lo mejor de mí, pero también quiero transmitir lo real”, afirmó.

Su mensaje, aseguró, es que “todo puede suceder” y que confiar en uno mismo “es más que suficiente”. También pidió que no se espere validación externa: “No necesitas aprobación externa ni esperar a que alguien te diga que confíes en ti”.

La artista adelantó que quiere conectar con más público en México y Latinoamérica, y que uno de sus grandes sueños es hacer una gira regional e incluso mundial. “Soy muy soñadora”, dijo, aunque aclaró que primero quiere compartir más detalles del álbum y “tener más shows”.

También reveló que ya ofreció un adelanto del disco en Ciudad de México y que el lanzamiento en Monterrey será el día 29, fecha en que saldrá el álbum. Sobre el escenario, dijo que le gusta “cantarles, tocar mi instrumento, tocar la guitarra” y también contar la historia detrás de cada canción.