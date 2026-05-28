Rodrigo Reina encabeza preferencias para candidatura del PRI en Naucalpan

Priistas ven con buenos ojos su perfil

Naucalpan, Méx.- Luego de la renuncia del ex diputado y luchador social David Parra Sánchez al PRI, diversos actores políticos, aseguran que Rodrigo Reina Liceaga, quien en el 2018 fue candidato a la alcaldía, es la única figura política con la que cuenta ese instituto político para competirle a Morena en 2027.

Cuadros tradicionales y corrientes internas del priismo local, aseguran que Enrique Jacob Rocha, ex alcalde y ex funcionario con Enrique Peña Nieto, está descartado, «toda vez que se ha mantenido al margen del priismo naucalpense y todo indica que no le interesa la candidatura del PRI»,dijeron.

Mientras tanto, los priistas ven con buenos ojos el perfil de Rodrigo Reina por su experiencia y trayectoria dentro del partido, aunque públicamente éste no se ha pronunciado al respecto.

La postulación final para la presidencia municipal de Naucalpan en 2027, según lo afirmó la dirigente estatal de ese partido, Cristina Ruiz, dependerá de la militancia y si se toma en cuenta la salida de Parra Sánchez, todo indica que se favorecerá a Rodrigo Reina, toda vez que no hay más actores políticos de con la fuerza y arraigo en ese municipio.

Muy pronto se sabrán las definiciones, toda vez que el proceso electoral intermedio del Estado de México para renovar ayuntamientos se celebrará a mediados de 2027.