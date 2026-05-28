Engaños no podrán detener al PAN en las elecciones del 27: Anuar Azar

“Morenistas le han fallado a sus gobernados”

Valle de México.- Los gobiernos emanados de Morena están más que preocupados por el avance de Acción Nacional, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. De la mano de la ciudadanía recuperaremos los municipios que le han fallado a sus gobernados, a quienes constantemente se les roba, miente y engaña.

Afirmó lo anterior Anuar Azar Figueroa, dirigente del PAN mexiquense, luego de expresar su respaldo a la gobernadora Maru Campos, a quién, aseguró, «Morena la persigue políticamente al fabricar delitos. Protege a los verdaderos delincuentes que están incrustados en ese partido político», dijo.

Por otra parte, Azar Figueroa puntualizó que “de ninguna manera podrán dividir la unidad que prevalece al interior de nuestro partido. Aquellos que piensan que a través de ataques, mentiras y engaños nos podrán dañar, están muy equivocados. No podrán detenernos” , reiteró.

Y es que, afirmó que de acuerdo con especialistas en la materia, ya se registra un ajuste dinámico en las preferencias electorales rumbo a los comicios del próximo año, debido a los escándalos provocados por actores políticos del partido en el poder.

“El PAN seguirá con un crecimiento continuo y a través de propuestas reales le arrebatará a Morena los territorios qué mal gobierna para regresar la tranquilidad y justicia social que requieren las familias mexiquenses”, concluyó.