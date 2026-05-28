Gobierno del alcalde Isaac Montoya sigue recuperando espacios públicos

Rehabilitación urbana en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya realizó la entrega de las Huellas de la Transformación número 77 y 78 en las colonias San José de los Leones 2ª y 3ª Sección, donde se realizaron acciones integrales de recuperación de espacios públicos, rehabilitación urbana e instalación de alumbrado público para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.

En San José de los Leones 2ª Sección, el gobierno municipal llevó a cabo el rescate del parque y de los juegos infantiles ubicados en la calle Gualterio, además de la instalación y sustitución de 80 luminarias y 4 postes nuevos, transformando un espacio que anteriormente se encontraba abandonado, oscuro, era zona de miedo,

“Hoy se recuperó como un Sendero Seguro, se pusieron nuevos lugares, nuevas luminarias, se arreglaron y se colocaron nuevas bancas, ya es un espacio para la comunidad”, dijo el alcalde

Durante ambos eventos, el alcalde, acompañado por las y los vecinos, así como autoridades auxiliares y servidores públicos municipales destacó que el programa Huellas de la Transformación continuará llegando a todas las comunidades del municipio, a las colonias que, siempre quedaban para el último o para nunca y que hoy son prioridad.

Asimismo, reconoció que existe una deuda histórica con muchas comunidades derivada del abandono de administraciones anteriores, por lo que su gobierno trabaja para saldar esa deuda mediante acciones concretas de justicia social y recuperación urbana.

Montoya Márquez enfatizó el avance de la Línea 3 del Mexicable, proyecto impulsado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que conectará las zonas altas de Naucalpan con la Ciudad de México, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y mejorando la movilidad de miles de familias.