Renuncia ex diputado a las filas del PAN mexiquense

Naucalpan, Méx.- El ex diputado suplente Edwin Álvarez Moreno, presentó su renuncia al PAN por considerar que la dirigencia de este partido en el Estado de México, trabaja solo para proyectos personales y se olvida del cargo para el cual fue electo. Destacó que «Azar Figueroa debe de renunciar al partido en el Estado de México por los pésimos resultados». El ex director General de Desarrollo Social en Naucalpan, abandona ese partido tras 21 años de militancia.