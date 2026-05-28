“LA CIUDAD DE LOS CUATRO MUNDIALES”

Revive la memoria futbolera de México en Ágora, Galería del Pueblo

Reúne 40 fotografías y un audiovisual provenientes del Archivo Fotográfico de Milenio.

La tarde de este miércoles 27 de mayo se inauguró la exposición “La Ciudad de los cuatro mundiales” en Ágora, Galería del Pueblo, recinto perteneciente a la Secretaría de Cultura capitalina, realizada en colaboración con el Archivo Fotográfico Milenio. La muestra reúne 40 piezas fotográficas y un audiovisual que recorren distintos momentos en los que la Ciudad de México se transformó en escenario de una de las celebraciones deportivas más grandes del mundo.

Durante la inauguración, Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura local, destacó que la exposición permite mirar los mundiales desde una perspectiva histórica y social, recuperando imágenes que muestran cómo la ciudad ha vivido el fútbol más allá de los estadios y las grandes figuras deportivas.

“Es importante hacer memoria de los otros mundiales que ha vivido la Ciudad de México y, sobre todo, mirar hacia ese campeonato femenil de 1971 que muchas veces permanece fuera de la conversación. Las fotografías permiten descubrir detalles, gestos y momentos que quizá en su tiempo parecían cotidianos, pero que hoy nos ayudan a entender cómo la ciudad ha vivido el fútbol desde muchos lugares distintos”, señaló.

Por su parte, Luis Fernando Tolentino Parrilla, curador de la obra, explicó que la muestra nació del cruce entre investigación documental y trabajo colectivo, con el objetivo de reconstruir la memoria mundialista de la Ciudad de México desde archivos, fotografías y escenas cotidianas.

“Siempre he dicho que los proyectos se cumplen a través de dos cosas: la voluntad y la investigación. Creo que para este proyecto tuvimos ambas. Queríamos mostrar que el Mundial no solo se vive dentro del estadio; también se vive afuera, en las calles, con la afición y en la vida cotidiana de la ciudad”, comentó.

Enmarcada en la Noche de Museos de mayo, la exposición parte de una idea singular: México es el único país que ha sido sede de tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA, 1970, 1986 y próximamente 2026, pero también fue anfitrión del Campeonato Mundial Femenil de 1971, un torneo inicialmente no reconocido oficialmente por la FIFA que, pese a ello, logró convocar a miles de personas y dejar una huella profunda en la historia del fútbol y de las mujeres en el deporte.

La muestra está organizada en cuatro ejes temáticos: “El Mundial de O’Rei Pelé”, dedicado a México 70; “Tan cerca del cielo”, enfocado en el Mundial Femenil de 1971; “El Barrilete Cósmico”, que revive la Copa del Mundo de 1986; y “Unidad y alegría en la máxima fiesta del fútbol”, apartado destinado al Mundial de 2026 que irá integrando nuevas fotografías y materiales conforme avance la justa mundialista.

A través de imágenes, documentos y escenas de la vida cotidiana, la exposición no se concentra únicamente en lo ocurrido dentro de las canchas. También retrata la manera en que la ciudad se apropió de cada mundial: las celebraciones en el Ángel de la Independencia, las calles tomadas por las aficiones, los vendedores ambulantes, los carteles improvisados y las familias que siguieron los partidos desde afuera de los estadios.

Entre las piezas reunidas destacan también algunos símbolos que forman parte de la memoria colectiva del fútbol en México, como Xóchitl, la imagen del Mundial Femenil de 1971, y Pico, la mascota descartada del Mundial de 1970, personajes que permiten mirar cómo el diseño, la publicidad y la identidad visual también formaron parte de la experiencia mundialista. Uno de los núcleos más relevantes de la exposición es la recuperación histórica del Mundial Femenil de 1971, torneo organizado de manera independiente y protagonizado por mujeres que enfrentaron obstáculos sociales, económicos y mediáticos para poder jugar. A través de las fotografías, la muestra reivindica a aquellas futbolistas que abrieron camino para nuevas generaciones y cuya historia permaneció durante décadas fuera de los relatos oficiales.

Acompañando la inauguración también estuvieron presentes María Guadalupe Martínez González y María de Jesús Mundo Suárez, curadoras de la muestra, quienes destacaron la importancia de recuperar imágenes y documentos que permitan observar cómo los mundiales transformaron no solo los estadios, sino también la vida cotidiana de la ciudad y la manera en que distintas generaciones vivieron el fútbol desde las calles, los barrios y los espacios públicos.

Más allá de los resultados deportivos, la exposición propone mirar los mundiales como momentos capaces de transformar la ciudad, apropiarse de sus calles y reunir a miles de personas alrededor de una misma celebración. “La ciudad de los cuatro mundiales” permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2026 en el Ágora, Galería del Pueblo dentro del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza de la Constitución no. 2, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Podrá visitarse de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas, entrada libre.

La muestra rescata la historia de los mundiales de 1970, 1971, 1986 y 2026, reivindicando el Campeonato Mundial Femenil de 1971 como parte fundamental de la memoria futbolística del país