Gobierno del Edomex supera los 611 mdp en subsidios de transporte gratuito para grupos vulnerables

El objetivo es elevar la calidad de vida en las zonas de mayor densidad poblacional de la entidad, donde se demanda un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro

Del 1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026, el gobierno del Estado de México destinó un presupuesto histórico superior a 611 millones 320 mil pesos para subsidiar 61 millones 398 mil 544 viajes gratuitos y con transbordo libre en los sistemas Mexibús y Mexicable, en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.

Para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, esta iniciativa se ha consolidado como una acción de justicia social e inclusión en favor de los grupos vulnerables, con el objetivo de elevar la calidad de vida en las zonas de mayor densidad poblacional de la entidad, donde se demanda un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro.

Datos oficiales revelan que del total de desplazamientos registrados en ese periodo, 30 millones 805 mil 233 correspondieron a viajes sin costo y 30 millones 593 mil 311 a transbordos libres, lo que significa que las y los beneficiarios no realizaron pagos adicionales al utilizar las interconexiones entre las diferentes líneas del sistema.

Este esquema de gratuidad y transbordos libres funciona como una herramienta de apoyo a la economía familiar de los grupos vulnerables, además de impulsar la igualdad de oportunidades entre las y los mexiquenses de municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

Además, el Gobierno del Estado de México impulsa obras con alto sentido humano, entre ellas la Línea V del Mexibús, que conectará Lechería con el Metro El Rosario, en la Ciudad de México, y beneficiará a más de 137 mil usuarios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, así como de la Alcaldía Azcapotzalco.

Numeralia

23 meses de operación (1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026)

611 millones 320 mil pesos, presupuesto histórico ejercido por el Gobierno de Edomex en subsidios de transporte para grupos vulnerables

61 millones 398 mil 544 viajes gratuitos y libres transbordo otorgados en Mexibús y Mexicable

30 millones 805 mil 233 viajes sin costo para grupos vulnerables

30 millones 593 mil 311 libres transbordos aplicados en interconexiones del sistema

10 municipios beneficiados: Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla

137 mil usuarios — beneficiarios proyectados de la futura Línea V del Mexibús (Lechería–Metro El Rosario)

3 grupos poblacionales atendidos: adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.