Gobierno mexiquense realiza más de 48 mil trámites del Registro Civil

Con Caravanas Itinerantes en este año

Genera gobierno de Delfina Gómez Álvarez un ahorro para la población de más de 5.4 mdp durante 2026, a través de la realización de trámites gratuitos

Santo tomás, Estado de México.– Para garantizar el derecho a la identidad y acercar servicios jurídicos a la población, el Gobierno del Estado de México a través del Registro Civil ha otorgado, durante 2026, más de 48 mil trámites y servicios a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, lo que representa un ahorro superior a los 5.4 millones de pesos para las familias mexiquenses.

Al inaugurar las Caravanas Itinerantes en el municipio de Santo Tomás, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, puntualizó los trámites gratuitos que se pueden realizar a través de los módulos del Registro Civil, entre ellos: expedición de copias certificadas, matrimonios, registro de reconocimiento de hijos, registro de divorcio judicial y aclaración o complementación de actas.

“Todas las actas que se expiden en el módulo del Registro Civil son totalmente gratuitas. Por cierto, el Registro Civil es el módulo que tiene el mayor número de afluencia de beneficiarias y beneficiarios de este programa”, expresó.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social acercan a la ciudadanía más de 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo, para evitar que las familias mexiquenses gasten en transporte, alimentación e incluso hospedaje, al tener que trasladarse a la capital mexiquense o a los centros administrativos para resolver alguna situación jurídica.

De enero de 2024 a la fecha, este programa ha realizado 294 jornadas de atención para brindar asesoría gratuita, elaborar testamentos, expedir licencias de conducir e iniciar la regularización de algún predio o vivienda, entre otros servicios.

Esta semana, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social visitan los municipios de Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Tepetlixpa, Ecatzingo y Almoloya de Juárez. Para conocer el calendario de este programa se puede visitar la página caravanas.edomex.gob.mx/caravanas-municipio.