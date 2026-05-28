Más de 61 millones de viajes gratuitos y libres trasbordos en Edomex

Inversión superior a 611 mdp

Tlalnepantla, Estado de México.– Con un presupuesto histórico superior a los 611 millones 320 mil pesos, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha subsidiado 61 millones 398 mil 544 de viajes gratuitos y libres trasbordo a personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años del Estado de México, en los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable, del 1 de julio del 2024 al 24 de mayo del 2026.

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad del Estado de México, dijo que la iniciativa se ha consolidado como un acto de justicia social y de inclusión en favor de los grupos vulnerables, con el fin de elevar la calidad de vida en las zonas más densamente pobladas y que requieren de un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro.

Comentó que, del total de los viajes realizados en este periodo, 30 millones 805 mil 233 fueron sin costo para los grupos vulnerables de la población y 30 millones 593 mil 311 libres transbordos, es decir, que no tuvieron que realizar otro pago al momento de utilizar las interconexiones que existen en las diferentes líneas del sistema.

Indicó que el servicio de gratuidad y libres transbordos es una herramienta que busca contribuir a la economía de grupos vulnerables e impulsar la igualdad de oportunidades entre las y los mexiquenses de Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

Mencionó que la movilidad es una prioridad para el Gobierno mexiquense, por lo que construyen obras funcionales, eficientes y con un alto sentido humano, como es el caso de la Línea V del Mexibús que irá de Lechería al Metro El Rosario, en la Ciudad de México, y que beneficiará a por lo menos 137 mil usuarios de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, así como de la Alcaldía Azcapotzalco.