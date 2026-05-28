Inspector celebra 30 años con fiesta de ska en la Arena CDMX

Con homenajes y colaboraciones

Uno de los momentos más intensos llegó con el tributo a The Specials

La agrupación regiomontana Inspector celebró su 30 aniversario con una auténtica fiesta de ska en la Arena Ciudad de México, donde miles de seguidores se reunieron para corear sus himnos y revivir tres décadas de trayectoria. La lluvia previa al concierto no fue obstáculo: el público llegó con entusiasmo, zapatos de charol, camisas a cuadros y toda la actitud para bailar hasta la medianoche.

El concierto, parte del Misión: Ska Tour 2026, inició alrededor de las 9:30 de la noche con temas de su icónico álbum Blanco y Negro (1998). Desde los primeros acordes, la conexión con el público fue inmediata: cada canción actuó como un puente entre la nostalgia y la energía del presente.

El repertorio incluyó clásicos como Cara de chango y Ska boogie boogie baby, que hicieron vibrar a la Arena. Inspector también sorprendió con versiones de Te he prometido de Leo Dan y Yo no nací para amar de Juan Gabriel, agradeciendo a los grandes compositores mexicanos.

Uno de los momentos más intensos llegó con el homenaje a The Specials, íconos del ska mundial. En el escenario se unió Deals, saxofonista de Out Of Control Army, para interpretar clásicos del Two Tone como Gángsters. La energía fue tal que un mar de brazos se movía al ritmo del ska inglés, preparando el terreno para Araña Ska, que desató saltos, gritos y skanking en todo el recinto.

La noche también tuvo la participación de Pino, vocalista de Los Estrambóticos, quien junto a Big Javy reforzó el vínculo entre agrupaciones y público, demostrando la fuerza de la escena nacional.

El público cantó con pasión temas como Amargo adiós, Aunque no sea conmigo, Amnesia y Y qué!, piezas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Cada letra evocó recuerdos personales y emociones compartidas, convirtiendo la Arena en un coro multitudinario.

El cierre llegó con Me estoy enamorando, broche de oro para una velada que reafirmó la vigencia del ska mexicano y la relevancia de Inspector como una de las bandas más representativas del género.

Inspector no solo celebró tres décadas de música, sino que dejó claro que el ska sigue vivo y que la banda está lista para iniciar un nuevo capítulo en su historia. La velada fue más que un concierto: fue un homenaje a la cultura ska, a la lealtad de sus seguidores y a la fuerza de un género que, tras 30 años, sigue llenando foros y corazones.