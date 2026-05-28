Leire Martínez consolida su faceta solista

Con sus “Historias de aquella niña”

Tras una etapa de 17 años liderando su antigua agrupación, este proyecto representa su emancipación artística.

Por: Asael Grande

Tras su salida de La Oreja de Van Gogh a finales de 2024, la cantante española Leire Martínez concreta su regreso a la escena musical. La artista se encuentra plenamente enfocada en su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Historias de aquella niña”, y el arranque de una ambiciosa gira internacional.

Tras una etapa de 17 años liderando su antigua agrupación, este proyecto representa su emancipación artística, un renacer personal y una íntima revisión de su identidad. Las próximas citas de la española tendrán lugar en territorio mexicano. Se presentará el 29 de mayo en el Teatro Galerías de Guadalajara; el 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, y debido al rotundo éxito en taquillas, abre una nueva fecha el 1 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México: “hace dieciocho años que vine a México por primera vez, para mí México ha sido mi casa durante muchos años, y sentir que sigue siendo mi casa es increíble, México tiene algo muy especial en cuanto a la fidelidad del público; estaremos presentándonos en el Lunario, después el Teatro Metropólitan, y estamos viendo regresar en octubre; me gusta la calidad de la gente que es quien hace que yo pueda ir a un lugar, y poder devolver eso con mis shows, un show de calidad lleno de muchas emociones, nostalgia, pero también divertirnos y disfrutarlos; en cuanto al set list, para mí es importante presentar las canciones del nuevo disco, que van a estar presentes, pero evidentemente buscamos un equilibrio entre lo nuevo y los clásicos que forman parte de mi repertorio profesional, y sé que los fans quieren escuchar”, dijo Leire, en conferencia de prensa.

Leire Martínez compartió sobre sus “Historias de aquella niña”, álbum integrado por 12 canciones que transitan principalmente por el pop-rock, enriquecido con baladas emotivas, sintetizadores y guitarras eléctricas que, a diferencia de su etapa previa, Leire recupera su voz propia mediante la coescritura de las letras, abordando temáticas como la resiliencia emocional, la memoria y el sanar heridas del pasado: “mi nuevo disco, diría que son historias de amor a uno mismo, ha sido importante cuidarme, validarme, aprender de mí misma, de cuáles son esas cosas que me importan y me ocupan y que me parece importante relatar, por eso hay cartas abiertas a mí misma, el aprendizaje y la vida te van enseñando, para mí es importante agradecer; también hay temas más controvertidos para buscar soluciones”.

El proyecto destaca también por sus colaboraciones con reconocidas figuras de la música latina y española. Entre los temas principales se encuentran «Mi Nombre» (primer sencillo), «No se me da bien odiarte» (junto a Edurne), «El ruido» (con la banda argentina, Miranda), «Mírame» (con Andrés Suárez) y el bonus track «Tonto por ti» (junto a Abraham Mateo).

Además, la plataforma Amazon Music España estrenó el formato exclusivo «Track by Track», donde la propia intérprete narra las anécdotas detrás de cada composición. Para presentar esta nueva producción, la cantante arrancó su gira internacional con una gran recepción en Latinoamérica.