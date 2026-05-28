“Las Manos que Ofrendan”* Destacadas, Cd. de México jueves 28, May 2026
- Presentado por el Consejo Mexicano de Arte Floral
- Reunió arte floral contemporáneo e inspiración prehispánica en una experiencia sensorial única
El pasado 20 de mayo se llevó a cabo “Las Manos que Ofrendan”, una exposición de arte floral contemporáneo que reunió a destacados artistas florales mexicanos en una propuesta conceptual inspirada en el arte prehispánico y la riqueza cultural de México.
La muestra presentó 10 instalaciones florales de gran formato creadas por 13 artistas florales nacionales (Haidy Schalch, Carmen Riveros, Luiggi Rosales, Rocío Vidaña, Eduardo Iñiguez, María Elena Gómez, Santiago Velazquez, Nina Terrazo, Mauricio Castañeda, Cecilia Isidoro, Mónica García, Lilian Medina, Marco del Angel, Macario Amador) quienes reinterpretaron el acto de ofrendar como una expresión de conexión humana, memoria, naturaleza y sensibilidad artística.
Como pieza central de la exposición destacó una monumental escultura floral suspendida, compuesta por dos manos sosteniendo un corazón, símbolo de creación, entrega y vínculo humano. La obra fue realizada en coautoría con el artista plástico mexicano Fernando Frausto Linares.
“Las Manos que Ofrendan” ofreció al público una experiencia inmersiva donde cada instalación convirtió a las flores en un lenguaje artístico capaz de transmitir identidad, emoción y transformación colectiva.
El evento fue organizado por el Consejo Mexicano de Arte Floral (COMDAF A.C.), asociación fundada por Rocío Vidaña, Carmen Riveros, Luiggi Rosales y Haidy Schalch, quienes impulsan la profesionalización, capacitación y proyección internacional del diseño floral mexicano.
Con esta exhibición, COMDAF marca el inicio de una nueva etapa para el arte floral en México, posicionándose como una disciplina artística contemporánea con alcance cultural y creativo a nivel internacional.