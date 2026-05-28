CSP destaca que inversión de 21 mmdp de farmacéuticas elevará la producción de medicamentos

Como parte del Plan México

“Agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”, puntualizó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión de 21 mil millones de pesos anunciada por empresas farmacéuticas, como parte del Plan México, representa una visión de largo plazo que permite incrementar la producción de medicamentos, fortalecer la industria en el país y diversificar las exportaciones.

“Son más de 21 mil millones de pesos de producción de medicamentos en México, vinculado también con la investigación clínica. Como saben el objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones, y el fortalecimiento de la industria farmacéutica es muy importante. Agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que estos proyectos de inversión incentivan el desarrollo industrial del país a través de la industria farmacéutica para la producción de medicamentos en el territorio nacional.

Destaca 12 indicadores que muestran la fortaleza de la economía mexicana

La Presidenta destacó 12 indicadores que revelan la fortaleza de la economía mexicana y del modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Los 12 indicadores son:

Récord en Inversión Extranjera Directa en primer trimestre de 2026, la más alta de toda la historia de México con 23 mil 591 mil millones de dólares (mdd). El desempleo se ubica en solo 2.5 por ciento. México está entre los tres primeros países con menos desempleo en el mundo. Se crearon 669 mil empleos adicionales, de acuerdo con el Inegi, y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de la historia. La inflación y las tasas de interés disminuyeron gracias a los acuerdos contra la inflación y la carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel. El peso está fuerte, el tipo de cambio se ubica en 17.40. México es de los países con el precio más bajo en las gasolinas, pese a los incrementos en el precio del petróleo por la guerra de Irán. En 2025 el déficit disminuyó en 1.5 por ciento del PIB y la recaudación aumentó de 14.7 a 15.2 por ciento del PIB. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026. Aumento récord de 21.8 por ciento en exportaciones y balanza comercial positiva en el primer trimestre de 2026. El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico con 30.7 por ciento. Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia. Se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública mixta en el segundo semestre de 2026. Se creó la Oficina de Inversión desde la Presidencia de la República para facilitar la inversión privada, la cual va acompañada de la reducción de trámites, la creación de la ventanilla única y la certidumbre en el pago de impuestos de todos los contribuyentes. Los Programas para el Bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas.

“Hay riesgo real de intervención extranjera en elecciones”

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal sostuvo que hay un riesgo real de que en las elecciones de 2027 haya una injerencia extranjera. Recordó que en el pasado hubo financiamiento del exterior a la organización Mexicanos contra la Corrupción que, por su parte, respaldó una candidatura. Por eso, respaldó la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados para anular las elecciones cuando se demuestra injerencia del exterior.

Puntualizó que por ahora es una modificación constitucional que requerirá de una regulación en las leyes secundarias donde se determinará con precisión las condiciones en que se pudiera anular las elecciones. “¿Cómo demuestras que hubo intervención extranjera? Viene una discusión para determinar cuáles son las características para que no sea algo subjetivo.

Mencionó además que en la circunstancia actual “con esta ofensiva que vemos desde afuera es importante que en México se regule. Está en la Constitución, tiene que especificarse qué quiere decir eso, si realmente hubo intervención.

Dijo que existen críticas opositoras de que esta reforma pretende que el movimiento garantice seguir en el poder: “nada más falso. Todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Quien vote en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia».

En este contexto, se refirió a las declaraciones del secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, considerando que se trataba de una referencia relacionada con la reunión reciente en Florida denominada Escudo de las Américas, porque México tiene una relación de entendimiento en seguridad basado en la coordinación y respeto de la soberanía. Aseguró que nadie en México quiere un conflicto con Estados Unidos y “la Presidenta trabaja todos los días” para no tener conflicto.

Destacó que México tiene una estrategia de construcción de paz que está dando resultados, aunque se pretende minimizar la reducción del 49 por ciento en la incidencia de homicidios. Subrayó que en México se combate la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero allá también tienen que hacer su parte atendiendo el consumo de drogas como un problema de salud pública y colaborando con nuestro país en evitar el tráfico ilegal de armas que se dirige hacia el crimen organizado.