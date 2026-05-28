CDMX 2026: identidad, infraestructura y tensiones

Antesala del Mundial de la FIFA 2026

Desmienten que Ajolotzin sea excluido de las celebraciones

Por Arturo Arellano

A días de que el Mundial 2026 irrumpa en la Ciudad de México, la conversación pública oscila entre el entusiasmo, la sospecha y la urgencia. No es para menos: cada megaevento deportivo no solo pone a prueba la infraestructura de una ciudad, sino también su narrativa, su identidad y su capacidad de responder a una ciudadanía cada vez más crítica.

El caso del ajolote —convertido en Ajolotzin— ilustra bien esta tensión. Basta un rumor para encender la discusión sobre quién decide qué símbolos representan a la ciudad y hasta qué punto los acuerdos globales pueden desplazar lo local. La rápida respuesta del gobierno capitalino no solo busca desmentir una versión, sino también reafirmar una postura: la identidad no está en venta, o al menos no sin resistencia.

En paralelo, la instalación de baños inteligentes revela otra cara del Mundial: la de la logística cotidiana. Porque más allá de estadios, estrellas y ceremonias, la experiencia urbana también se construye en lo básico. Acceso a servicios dignos, espacios seguros y una ciudad funcional no son lujos, sino condiciones mínimas para cualquier vitrina internacional.

Y mientras tanto, el espectáculo global sigue su curso con sus propias incertidumbres: lesiones que ponen en duda a figuras como Neymar y cuestionamientos legales sobre la venta de boletos en Estados Unidos. Todo esto configura un escenario donde el futbol es apenas el hilo conductor de una trama mucho más compleja.

Así, el Mundial no solo se jugará en la cancha. También se disputará en la gestión pública, en la percepción ciudadana y en la manera en que cada ciudad anfitriona decide contarse a sí misma frente al mundo.

Gobierno capitalino desmiente retiro de Ajolotzin en el Azteca

El Gobierno de la Ciudad de México negó de manera tajante que la FIFA haya ordenado retirar la figura del ajolote —popularmente bautizado como Ajolotzin— instalada en las inmediaciones del Estadio Azteca como parte de la identidad local rumbo al Mundial de Futbol 2026.

A través de sus redes sociales, las autoridades capitalinas aclararon que “no existe ninguna acción para retirar, restringir o modificar” la escultura, subrayando que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también descalificó la información difundida en algunos medios y plataformas digitales, al precisar que no se ha ordenado sustituir la figura del ajolote por la mascota oficial Zayú.

“El IMPI confirma que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa a la figura del ajolote o alguna otra mascota”, puntualizó la dependencia.

El gobierno capitalino insistió en que el ajolote es un símbolo que refuerza la identidad de la Ciudad de México y que su presencia en el entorno del Estadio Azteca no contraviene ningún acuerdo comercial relacionado con el Mundial.

Con ello, se busca cerrar la polémica y reafirmar que Ajolotzin seguirá siendo parte del paisaje urbano y de la narrativa cultural que acompaña a la capital en la justa deportiva.

CDMX inaugura baños inteligentes

A 16 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una red de baños públicos inteligentes en puntos estratégicos de alta afluencia, como parte de los preparativos para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros.

El primer módulo fue inaugurado este martes 26 de mayo en la Zona Rosa, acompañado de obras de mejoramiento urbano para reforzar la infraestructura turística de uno de los corredores más visitados de la capital.

Carlos Mackinley, director de Servicios Metropolitanos (Servimet), destacó que contar con sanitarios accesibles y limpios es fundamental para la salud pública y la inclusión social.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que los módulos no se limitarán a la Zona Rosa: “Empezamos en esta zona, pero no se quedan aquí, van a estar instalados a lo largo y ancho de la ciudad”, aseguró.

La primera etapa contempla 26 sanitarios inteligentes. Siete ya están en operación y cuatro más se instalarán esta semana. Entre las ubicaciones destacan: Balderas, frente a la Biblioteca de México, Monumento a la Revolución, Jardín del Arte en Sullivan; en la Zona Rosa, sobre avenida Chapultepec; y afuera de la estación Sevilla del Metro.

Los módulos cuentan con un sistema automatizado de limpieza: cada usuario podrá permanecer hasta nueve minutos y, al salir, el sanitario se higienizará automáticamente. Tras cinco usos, se realizará una sanitización integral.

El servicio tendrá un costo de siete pesos, pagable con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias y, posteriormente, en efectivo. Durante el periodo de prueba —hasta el 8 de junio— el acceso será gratuito.

Además, los baños incluyen iluminación con sensores, ahorro de agua, accesorios de acero inoxidable y accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Neymar, en duda para el debut de Brasil en el Mundial

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó que Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en el gemelo y estará fuera de actividad entre dos y tres semanas, justo en plena concentración de la selección en Teresópolis rumbo al Mundial 2026.

El médico Rodrigo Lasmar detalló que el atacante del Santos seguirá un tratamiento intensivo con el equipo médico de la Seleção. El diagnóstico se obtuvo tras una resonancia magnética, luego de que el club había reportado únicamente un edema.

La lesión deja al 10 fuera de los dos amistosos previos al Mundial:

-Panamá, el domingo en el Maracaná.

-Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Además, su recuperación lo pone en duda para el debut de Brasil en el Grupo C ante Marruecos, el 13 de junio en Nueva Jersey. Posteriormente, la Canarinha enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y a Escocia el 24 en Miami.

La presencia de Neymar en la lista de Carlo Ancelotti fue una sorpresa, ya que el técnico italiano no lo había convocado desde que asumió el mando en mayo de 2025. Sin embargo, su progresión física en los últimos meses y la continuidad lograda con el Santos convencieron al estratega de incluirlo en la nómina mundialista.

Fiscales de NY y NJ investigan a FIFA por boletos del Mundial

La FIFA enfrenta un nuevo frente de presión en Estados Unidos: los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron una investigación sobre las prácticas de venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, tras denuncias de precios exorbitantes y tácticas que dejaron a los aficionados con peores opciones de las esperadas.

Las autoridades enviaron citaciones judiciales al organismo rector del futbol para exigir información sobre el uso de modelos de precios variables, que dispararon los costos de la mayoría de los partidos, y sobre los mapas de estadios rediseñados que, según los aficionados, reubicaron sus asientos lejos del campo.

El foco principal está en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, sede de ocho partidos, incluida la final del torneo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que los neoyorquinos merecen una oportunidad justa de conseguir entradas a precios accesibles:

“Nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes por asientos, y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compran serán las que recibirán”.

Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, acusó a la FIFA de convertir la compra de boletos en “una prueba llena de confusión, falsa escasez y precios imposiblemente altos”.

Algunos asientos para la final del 19 de julio alcanzan los 33,000 dólares, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que se pondrán a disposición 1,000 entradas para residentes de la ciudad mediante un sistema de lotería, a un costo de 50 dólares cada una.

La FIFA, por su parte, ya había liberado boletos de 60 dólares a través de las federaciones nacionales de los equipos participantes.

El mundial será una prueba final para la CDMX

La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio con partidos en la Ciudad de México y Guadalajara. El primer encuentro en el MetLife Stadium será el Brasil vs Marruecos el 13 de junio, en un recinto con capacidad para 82,000 personas, rebautizado temporalmente como New York New Jersey Stadium.

Al final, los grandes eventos dejan algo más que estadísticas y recuerdos deportivos: dejan preguntas. ¿Qué tanto de lo prometido se traduce en beneficios duraderos? ¿Cuánto de lo invertido impacta realmente en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad antes y después del espectáculo?

La permanencia del Ajolotzin en las inmediaciones del Estadio Azteca puede parecer un detalle menor, pero en realidad simboliza algo más profundo: la defensa de lo propio frente a las dinámicas globales. Del mismo modo, los baños inteligentes, más allá de la novedad tecnológica, serán medidos por su utilidad real cuando las cámaras se apaguen y los turistas regresen a casa.

En el plano internacional, las dudas sobre boletos y la incertidumbre física de figuras como Neymar recuerdan que ni siquiera la maquinaria del futbol mundial está exenta de fallas, tensiones y controversias. El Mundial, como cualquier fenómeno global, amplifica tanto lo mejor como lo más cuestionable.

La Ciudad de México, en ese sentido, no solo se prepara para recibir al mundo, sino para mirarse a sí misma. Y quizás ahí radique el verdadero desafío: que la ciudad que se muestra durante el torneo no sea una excepción cuidadosamente montada, sino un reflejo sostenible de lo que puede ofrecer todos los días.

Porque cuando el último silbatazo suene, lo que quedará no será el evento, sino la ciudad. Y esa, inevitablemente, tendrá que seguir jugando su propio partido.