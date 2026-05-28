Fortalece TSJCDMX la reconstitución del tejido social a través de convenios interinstitucionales

– Permiten el acceso gratuito a tratamientos de adicciones, educación y capacitación en oficios

– Se prioriza la presunción de inocencia y el enfoque de mínima intervención para evitar la prisión preventiva

Los convenios interinstitucionales buscan combinar recursos y capacidades institucionales para ofrecer apoyo social y de salud pública a quienes enfrentan procesos penales no graves; se incluyen programas gratuitos de rehabilitación, capacitación laboral, educación y atención en violencia familiar contribuyendo así a la reconstitución del tejido social, aseguró Ligia Selene García Becerril, subdirectora de Relaciones Interinstitucionales de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico (TSJCDMX), a cargo del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez.

García Becerril destacó que las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso permiten a las personas imputadas cumplir con su proceso penal sin necesidad de prisión preventiva, siempre bajo un criterio de mínima intervención y respetando su presunción de inocencia. La Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares acompaña a los usuarios para asegurar el cumplimiento efectivo de estas medidas.

«Nuestra función es acompañar a los usuarios para que se perciban como personas valiosas que pueden encontrar un camino diferente. No buscamos estigmatizarlos, trabajamos bajo el principio de presunción de inocencia», aseveró García Becerril.

Entre las instituciones colaboradoras se encuentran diversas alcaldías de la Ciudad de México, el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y Centros de Integración Juvenil, entre otros. Estos convenios facilitan el acceso gratuito o a bajo costo a servicios que favorecen la reinserción social y la reparación integral del daño, señaló García Becerril.

Asimismo, enfatizó que estos esfuerzos no sustituyen las funciones del Ministerio Público ni del juez, sino que complementan el proceso judicial apoyando a las personas imputadas para que cumplan con sus obligaciones procesales y puedan reintegrarse positivamente a la sociedad.

La funcionaria resaltó que la mayoría de las personas canalizadas cumplen satisfactoriamente con su proceso. Destacó casos de éxito en los cuales los usuarios, tras concluir sus cursos, solicitan continuar como talleristas para ayudar a otros en su misma situación, rompiendo así los círculos viciosos de criminalidad en sus entornos.

Finalmente, la subdirectora hizo una invitación a quienes se les haya dictado alguna medida cautelar para acercarse sin temor a la Unidad. El personal de supervisión actúa como un facilitador y guía para asegurar que los ciudadanos cumplan con sus deberes legales, evitando así el endurecimiento de sus condiciones procesales y garantizando una armonía social duradera.