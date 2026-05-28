México registra cerca de 46,000 muertes anuales atribuibles al tabaquismo

Hay 14 millones de fumadores

Foco rojo: el 90% de los cánceres de pulmón en México están asociados al consumo de cigarro

La prevalencia de consumo de tabaco se mantiene estancada y el país acumula aproximadamente 46 mil muertes anuales relacionadas con el cigarro, lo que equivale a una muerte cada 11 minutos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), cerca de 14 millones de personas fuman en México, equivalente al 15.1% de la población.

«La ENCODAT es la encuesta que solemos citar, pero no es la única. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut Continua 2024), que realiza la Secretaría de Salud y coordina el Instituto Nacional de Salud Pública, reporta una prevalencia de 19.6%, equivalente a más de 17 millones de fumadores: 16.8 millones de adultos y un millón de adolescentes.

Las cifras no se contradicen; cada encuesta aplica reactivos y universos de medición distintos, pero el panorama de fondo es el mismo: la prevalencia pasó de 19.5% a 19.6% y, aunque el crecimiento sea modesto, ni siquiera hemos logrado aplanar la curva» explicó Marcela Madrazo, presidenta de Procurando Salud sin Fronteras.

La misma encuesta indica que casi 3 de cada 4 fumadores —74.8%— desean dejar de fumar, pero sólo alrededor del 18% recibe apoyo médico. La distancia entre quienes quieren abandonar el consumo y quienes acceden a una herramienta efectiva para hacerlo es, en sí misma, una falla de política pública.

«México tiene un foco rojo»

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, este 31 de mayo, Procurando Salud sin Fronteras lanza el micrositio «México tiene un foco rojo»: una plataforma que reúne evidencia científica, datos oficiales de salud pública y experiencias internacionales de reducción de daños, con el objetivo de incorporar información técnica verificable a una conversación pública que hoy avanza sin ella.

El micrositio se organiza en tres ejes: la dimensión real del problema en México, los resultados verificables de las políticas vigentes y los casos internacionales donde la prevalencia ha disminuido de manera sostenida mediante estrategias de reducción de daños y cesación.

De acuerdo con el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, 2023), el tabaquismo provocó en México la pérdida de 4,629,340 días de vida saludable durante ese año. Alrededor del 90% de los casos de cáncer de pulmón en el país están asociados al consumo de cigarro combustible.

México obtuvo en la última Conferencia de las Partes de la OMS la ‘Orquídea’ por su cumplimiento de MPOWER, pero ese reconocimiento no se ha traducido en menos muertes ni en menor prevalencia. Las autoridades insisten en repetir las mismas estrategias esperando un resultado distinto.

La estrategia MPOWER se compone de seis medidas clave: Monitorear el consumo de tabaco (M), Proteger a la población del humo (P), Ofrecer ayuda para dejar de fumar (O), Advertir sobre los peligros del tabaco (W, por sus siglas en inglés), Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio (E), y Reforzar mediante el aumento de impuestos al tabaco (R).

Es momento de tomar decisiones basadas en evidencia, como lo han hecho otros países que sí están frenando esta epidemia y, con ello, salvando vidas» comentó Marcela Madrazo, presidenta de Procurando Salud sin Fronteras.

Como parte del lanzamiento, la organización celebró un encuentro digital con especialistas en salud pública, adicciones, atención al paciente y políticas regulatorias. Los participantes coincidieron en que el principal desafío sigue siendo el número absoluto de fumadores y subrayaron una distinción técnica que rara vez aparece en el debate público: la combustión del tabaco genera cerca de 7,000 sustancias químicas, de las cuales al menos 69 están clasificadas como cancerígenas. La nicotina, si bien es adictiva, no es la causante directa de las enfermedades oncológicas asociadas al tabaquismo.

«El problema de fondo no es la nicotina, es la combustión. Al quemarse, el tabaco libera más de 7,000 sustancias químicas y al menos 69 cancerígenas; la nicotina es adictiva, pero no es la que causa el cáncer. Esa diferencia debe ser la base de cualquier política pública seria» señaló el Dr. Luis Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente

Los expertos destacaron también la necesidad de impulsar regulación y controles que prevengan el acceso de menores de edad a cualquier producto de nicotina, y revisaron experiencias internacionales como las de Suecia, Reino Unido y Nueva Zelanda, donde la prevalencia de tabaquismo ha disminuido de forma sostenida mediante estrategias que combinan regulación, programas de cesación y acceso a alternativas para fumadores adultos.

Reinvención de productos

Este año bajo el lema «Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco», la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca visibilizar cómo la industria continúa reinventando sus productos para atraer a una nueva generación -particularmente a niños y adolescentes- eludiendo los controles internacionales.

De acuerdo con la OMS, a nivel global al menos 40 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen tabaco en el mundo. De ellos, 15 millones ya utilizan cigarrillos electrónicos.

En el contexto nacional, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025) actualizó sus mediciones para incluir productos emergentes como el Tabaco Calentado (PTC), las bolsas de nicotina y los vapeadores.

Los resultados muestran una baja en el consumo de cigarro convencional, pero se disparan las alternativas electrónicas.

¿Cuánto le cuesta el consumo de tabaco a México?

Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina de 2023 revela que los costos médicos anuales directamente atribuibles al tabaquismo en México ascendían a 116,151 millones de pesos, destinados a atender enfermedades cardiacas, EPOC, cáncer y accidentes cerebrovasculares.

A esto se suman 71,350 millones de pesos anuales en costos indirectos, provocados por la pérdida de productividad laboral debido a invalidez, cuidados familiares y muertes prematuras.