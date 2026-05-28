UAEMéx prioriza bienestar académico del estudiantado con entrega de apoyos

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado resaltó que esta entrega representa un beneficio para la comunidad auriverde e impacta de manera directa en la economía de las familias y el bienestar de la sociedad mexiquenses

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes mexiquenses al realizar, en beneficio de 18 mil 905 estudiantes universitarios, la entrega simbólica de Becas, Apoyos y Estímulos Primavera 2026, un acto que reafirma su misión y profundo sentido social.

En la Sala “Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó la entrega de 50 referencias simbólicas a alumnas y alumnos beneficiados, destacando que 65 por ciento de los apoyos fueron destinados a universitarias.

Durante el acto, al que asistieron integrantes de la comunidad universitaria, así como la y los estudiantes Citlali Guadalupe Palma Casillas, Fernando Licea Villegas y Esau Baldomero Plata Camacho -beneficiaria y beneficiarios de apoyos, becas y estímulos-, la rectora señaló que este programa no solo representa un respaldo para la comunidad auriverde, sino también un impacto positivo en la economía de las familias mexiquenses y en el bienestar social.

Zarza Delgado destacó que, bajo una política institucional de austeridad, eliminación de privilegios y priorización del estudiantado, la Transformación Universitaria ha consolidado una red de becas, apoyos y estímulos que atiende de manera integral las necesidades de las y los universitarios. Para la promoción Primavera 2026, explicó, se destinó una inversión de 56.4 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, señaló que la Transformación Universitaria, sustentada en los principios de cercanía, inclusión y progresismo, ha fortalecido la escucha activa y el diálogo estudiantil, lo que ha permitido ampliar la oferta de becas, apoyos y estímulos con un enfoque de equidad, igualdad sustantiva y justicia social.

Además, informó que la promoción Primavera 2026 alcanzó una cifra equivalente a 76 por ciento del total de jóvenes beneficiados durante 2025, reflejando el compromiso de la Máxima Casa de Estudios mexiquense con su comunidad estudiantil y el uso responsable de los recursos públicos.

Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que la UAEMéx cuenta con una reforma al Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos, la cual permite al estudiantado participar simultáneamente en las tres modalidades y amplía los beneficios para personas con discapacidad; madres, padres, tutores o cuidadores; integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; además de apoyos para transporte y alimentación.

La rectora también resaltó la implementación de la beca de Permanencia Universitaria y de estímulos orientados al fortalecimiento del deporte, el cuidado ambiental, la cultura, la divulgación científica y el impulso de las mujeres en áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Al reconocer que las dificultades económicas impactan directamente en los hogares y en las trayectorias académicas, reiteró que la UAEMéx trabaja para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que factores externos limiten la formación profesional de las y los estudiantes.

“Como Universidad, estamos generando las condiciones que permitan brindar igualdad de oportunidades al estudiantado auriverde, evitando que factores externos limiten sus posibilidades de concluir sus estudios y desarrollar plenamente sus habilidades y conocimientos”, expresó Zarza Delgado.

En representación de las y los beneficiarios, Fernando Licea Villegas afirmó que este respaldo económico abre nuevas oportunidades para la comunidad universitaria y agradeció a la UAEMéx por confiar en el talento juvenil y reconocer que invertir en educación significa apostar por el futuro de la sociedad.