La batalla es por la narrativa y quien predomina, gana

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En la contienda diaria que se da hoy en México -y que incluye determinantemente al presidente Donald Trump y su gobierno-, lo que está en juego es una batalla de narrativas.

Y en esta confrontación ya no hay términos medios.

En un reflejo de lo que en 2018 inició con gran éxito su mentor Andrés Manuel López Obrador, al instaurar las llamadas mañaneras desde Palacio Nacional para operar desde ahí una nueva política de comunicación nacional a través de la cual se ejerce el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum sale hoy como su antecesor, todos los días, a batirse contra prácticamente decenas de contendientes de todos los tamaños, sectores y colores.

Desde ahí construye la narrativa de su mandato. Sabiendo que un tropiezo lleva a la pérdida de credibilidad y de poder.

Sus contendientes integran un universo que lo mismo incluye al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el poderoso y muy conservador equipo de éste, los liderazgos del Senado y la Cámara de Representantes de ese país y a la oposición PAN, PRI y otros en México o los medios informativos del mundo desarrollado que como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Ángeles Times, las cadenas informativas como Fox o las europeas, a las que se suman los medios mexicanos y las redes sociales o sectores diversos como la CNTE, los médicos y enfermeras, las madres buscadoras, los productores agrícolas, los transportistas y muchos muchos grupos y personajes más.

Sin duda, el factor más importante en este esquema es la creciente inconformidad social por la falta de crecimiento y los grandes niveles de inseguridad.

Y hoy, a 20 meses de haber iniciado su mandato y con 52 más por cumplir, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una circunstancia nunca antes vivida por mandatario mexicano alguno.

Mientras ella ve y habla de un México estable, con muy bajo crecimiento ciertamente y con fuertes problemas de inseguridad, pero con gobernabilidad y grandes perspectivas, sus opositores y adversarios consideran que el país bajo su conducción atraviesa por una crisis que se profundiza rápidamente en todos los sentidos.

Ella todo lo circunscribe a una campaña de sus enemigos. Así lo ve:

“… ahora resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación… vean nada más los medios, es la imagen (narrativa) que quieren dar.

“Bueno, ¿entonces por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los 100 dólares el barril cuando estaba a 60 dólares, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado… ¿por qué, aun con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros mantenemos una canasta básica al precio?… trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados…”

Sin aguantar las críticas que recibe de TV Azteca, pidió:

“… no vean TV Azteca”.

Y frente a la ola de críticas y reclamos de dentro y fuera del país por haber hecho esta petición, justificó:

“… ellos (sus críticos) dicen, es una censura, ¡no, no es una censura!, es una opinión porque no los estamos censurando… ayer pudieron decir todo lo que quisieron, decir en sus programas de televisión y toda su barra se dedicó a criticar al gobierno y a la Presidenta. Y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras… pueden seguir hablando, pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar. Porque el derecho a la información es constitucional”, cuestionó.

En reacción a los reclamos del presidente Trump y del gobierno de EU de que entregue a políticos de alto nivel a quienes la justicia norteamericana, señala de ser parte de cárteles de la droga, la Presidenta convocó a una marcha este domingo.

“El domingo no sólo es una celebración(la de su triunfo electoral hace 2 años)… hoy que los gobiernos de la transformación están siendo atacados tenemos que estar cerca del pueblo movilizados. ¿Por qué? Porque quieren de nuevo en algunos sectores de Estados Unidos, un gobierno (en México) a modo, un Porfirio Díaz, un gobierno que entregue los recursos naturales, un gobierno que le digan has esto y has eso…

“Lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México”.

Entre la multiplicidad de reclamos y críticas a su gobierno, el senador y presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, se ha significado por ser el más consistente de sus opositores. Interrogado sobre que a su juicio ha representado la llamada 4T, el campechano dijo:

“… es la peor tragedia que le pudo ocurrir a este país, es la mayor desgracia… no lo decimos porque seamos oposición… los ciudadanos lo ven: 255,000 homicidios; 130,000 desaparecidos; 450,000 secuestros; 6,000 feminicidios… cero crecimiento económico, destruyeron el sistema educativo junto con el sistema de salud, desbarataron el abasto de medicinas y colapsaron las vacunas y revivieron epidemias como la de la viruela y el sarampión… pero sobre todo han destruido todas las instituciones de la democracia y sus contrapesos, y mantienen bajo asedio a las libertades…

“México se cae a pedazos, más del 60% del territorio nacional está controlado por los cárteles del narco y del crimen organizado. Lo que pasó en Sinaloa con la firma el pacto que hicieron el gobierno del cínico, corrupto de (Andrés Manuel) López Obrador con el crimen organizado, nos indica que Morena no es un partido político, Morena es un cártel del crimen organizado”.

Hoy, sin embargo, el más directo y poderoso reto de Claudia Sheinbaum es el presidente Donald Trump, quien desde su misma toma de posesión advirtió que ella no gobernaba, que estaba aterrada de miedo ante los cárteles y que en México había un narcogobierno… que combatiría con todo a los cárteles de la droga mexicanos. Eso lo ha repetido a lo largo de los 17 meses que lleva en su segundo periodo en la Casa Blanca. No sólo eso, el mandatario de EU ha alineado todos los recursos legales, económicos e incluso militares para poder intervenir en México. Su propia narrativa mantiene en vilo la relación bilateral México-EU. Y todo apunta a que de entrada va a desechar el T-MEC, esencial para la estabilidad y la gobernabilidad en México.

Todo esto y mucho más, forman el mayor desafío para la viabilidad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tan lo sabe, que ella ya acepta que puede haber una intervención u operativos militares y de otro tipo de Trump en México, por ello convocó a una manifestación en el Zócalo para este domingo que se supone se replicará en todas las capitales del país para que los ciudadanos se expresen contra el intento de intervención que dice ella ve por parte de EU para obligar a México a someterse a sus dictados.

Para no pocos esta convocatoria no es para defender la soberanía sino a los narcos mexicanos, especialmente si son políticos, que EU quiere se les entregue para ser juzgados y encarcelarlos allá.

Es decir, es una manifestación nacional convocada por ella para advertirle a Donald Trump que podría sacar al pueblo a la calle si el presidente de EU decide lanzar operativos directos en México.

Una convocatoria que sólo refleja que ella está ya sumida en una narrativa de guerra.

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