Enredos y frentes abiertos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La Cuarta Transformación vive uno de los momentos más incómodos de su existencia.

Uno de ellos son las fuertes pruebas que sufre cada mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, durante las conferencias mañaneras.

Se le ve incómoda, con el rostro adusto y hasta fastidiada por la serie de absurdos que vienen sucediendo, que la meten en constantes bretes.

Hace unos días, la Presidenta recomendó a las ocho personas que son requeridas por el gobierno estadounidense, acusadas de nexos con el crimen organizado que se mantuvieran en México, ya que existían fichas rojas para su captura donde fueran descubiertos.

Algunos lo consideraron un grito de alerta para que se mantuvieran estos personajes en México, donde se les está dando protección de todo tipo.

Sin embargo, poco después el secretario de Seguridad, Omar García aseguró que no existían tales fichas rojas.

El cruzamiento de información puso en alerta a aquellos que dan seguimiento al extraño caso en que están involucrados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ex funcionarios del gobierno de aquella entidad.

Por otro lado, la misma presidenta Sheinbaum Pardo convocó a la audiencia a no ver TV Azteca, pues dicen muchas mentiras y anunció un nuevo informe de gobierno, aunque no lo hará masivo.

Y es que el gobierno de la República abrió una serie de frentes para diluir el tema de Sinaloa. Detonó el caso Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos trata de ser encauzada al delito de traición a la patria, por la participación de cuatro elementos de la CIA en el operativo de destrucción de un narcolaboratorio y ahora con el supuesto intento de secuestro del ex gobernador Javier Corral.

Los dos temas, el de Sinaloa y el de Chihuahua, están catalogados con tintes políticos y mantienen entretenidos a los que dan seguimiento a los temas políticos.

Pero en cuestión de seguridad también está el ocurrido en San Pablo Mitla, una población cercana a la capital de Oaxaca, donde el alcalde Esaú López Quero, cercano al gobernador Salomón Jara, realizó un operativo para frenar una protesta social de maestros, mediante grupos de choque que, incluso, soltaron disparos al aire para despejar el bloqueo.

La ofensiva en contra de los maestros de la CNTE, que en Oaxaca tienen una presencia mayoritaria, agita la escena política, porque en la CDMX otro grupo numeroso mantiene en jaque al gobierno federal.

Para variar, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados aprobó dos temas que generan polémica, la reelección de magistrados electorales y la nulidad de los triunfos electorales en los casos en que se pruebe injerencia extranjera.

No son días agradables para la 4T que ve cómo la popularidad de la Presidenta decrece y las preferencias electorales de Morena también lo hacen.

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El tema de los candidatos independientes en Michoacán toma rumbos peligrosos, aunque el gobierno estatal niega que se vulnere a quienes recurren a esa fórmula. Una de las primeras inconformes es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, que busca esa figura para competir. Michoacán es una entidad en la que varios independientes han ganado, sin necesidad de ser respaldados por partido alguno, el caso del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien ganó la primera vez como independiente, y de Carlos Manzo, el asesinado alcalde de Uruapan, dan cuenta de ello.

ramonzurita44@hotmail.com

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