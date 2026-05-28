Convocan a participar en el XXXII Congreso de los Niños por el Medio Ambiente

Se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), a través de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), lanzó la convocatoria para participar en el XXXII Congreso de las y los Niños por el Medio Ambiente, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema “Conservamos los ecosistemas de Cozumel”.

La invitación está dirigida a niñas y niños que cursan quinto año de primaria, en escuelas públicas y privadas, quienes podrán participar como representantes de su escuela en este encuentro enfocado en promover la educación ambiental, el cuidado del entorno y la participación activa de la niñez en la conservación de los ecosistemas de la isla.

El director de CEA, Rafael Chacón Díaz, explicó que las niñas y niños interesados en participar deberán presentar un dibujo con la temática de conservación de los ecosistemas de Cozumel con técnica libre, tamaño carta o media cartulina e incluir al reverso el nombre completo, escuela, grado y grupo, edad, y teléfono o correo del padre, madre o tutor.

El dibujo es requisito indispensable para inscribirse y deberá entregarse a más tardar el miércoles 3 de junio, en el Centro de Conservación y Educación Ambiental (CCEA), ubicado en la 65 Avenida, Zona Industrial, en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

“Buscamos que las niñas y niños reflexionen sobre la importancia de proteger nuestros manglares, arrecifes, playas, selva y fauna silvestre, y que además encuentren en este congreso un espacio para compartir ideas, aprender y convivir desde el respeto y el amor por la naturaleza”, expresó.

Detalló que durante el congreso se desarrollarán mesas de trabajo, talleres ambientales, actividades lúdicas y un campamento, diseñados para fortalecer el conocimiento ambiental, la creatividad y el compromiso de las y los participantes con el patrimonio natural de Cozumel.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que este congreso fortalece la participación de la niñez en la construcción de un futuro más sostenible y se suma al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que promueve la participación comunitaria, la educación y el cuidado del medio ambiente como ejes para el desarrollo integral del estado.