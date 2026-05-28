Playa del Carmen endurece medidas contra tráfico ilegal de fauna silvestre

Tras clausura de Animalandia Maya

Autoridades afirman que habrá cero tolerancia a malas prácticas contra animales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El reciente cierre del establecimiento Animalandia Maya marcó un punto de inflexión en Playa del Carmen: las autoridades municipales anunciaron que reforzarán la vigilancia y las acciones legales contra negocios y particulares que lucren con fauna silvestre en la zona turística. La decisión, encabezada por el octavo regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente y Protección Animal, Fernando Muñoz Calero, busca enviar un mensaje claro de que el municipio no tolerará prácticas de maltrato ni explotación.

Muñoz Calero reconoció que uno de los mayores retos se concentra en quienes ofrecen fotografías con monos, Playa del Carmen endurece medidas contra explotación de fauna tras clausura de Animalandia Maya

El eco de las denuncias ciudadanas y la clausura del establecimiento Animalandia Maya ha marcado un punto de inflexión en Playa del Carmen. Autoridades municipales anunciaron que reforzarán las acciones contra personas y negocios que lucran con la fauna silvestre en la zona turística, una problemática que, según el regidor Fernando Muñoz Calero, afecta directamente la imagen del destino.

Uno de los focos más difíciles de atender, reconoció el concejal, son quienes recorren la Quinta Avenida ofreciendo fotografías con monos, aves y otras especies exóticas. Al no tener un punto fijo de operación, resulta complicado sancionarlos, y en muchos casos logran evadir a los inspectores gracias a alertas previas sobre los operativos.

El 1 de mayo, la Fiscalía General del Estado aseguró el establecimiento tras una denuncia del Ayuntamiento por presunto maltrato animal. Cinco personas fueron detenidas, incluido el propietario Félix “N”. La clausura generó amplia atención pública, alimentada por denuncias en redes sociales sobre las condiciones en que eran mantenidos los ejemplares.

Muñoz Calero recordó que durante años hubo intentos por cerrar el lugar, incluso con antecedentes de riesgo como la localización de sustancias prohibidas. Para el regidor, la clausura representa un mensaje claro: Playa del Carmen se convirtió en uno de los primeros municipios en actuar con firmeza contra la explotación animal.

El edil admitió que el caso afectó la reputación internacional del destino, pero subrayó que las recientes acciones muestran la voluntad de aplicar la ley y proteger a los animales. “Continuaremos actuando conforme a la normativa para sancionar cualquier conducta de maltrato o explotación”, aseguró.

Las quejas ciudadanas no cesan: además de la Quinta Avenida, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Tulum se reporta el uso de aves exóticas para atraer turistas. La Comisión Edilicia de Medio Ambiente y Protección Animal busca que estas prácticas sean erradicadas, en un esfuerzo por equilibrar la actividad turística con la protección de la fauna.

Carreteras del sur: otra amenaza para la fauna

En los caminos que conectan comunidades y destinos turísticos del sur de Quintana Roo, la velocidad y el descuido de los automovilistas se han convertido en un riesgo constante para la fauna silvestre. Cada semana, especies protegidas y animales nativos mueren atropellados en tramos carreteros identificados como críticos, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y habitantes de la región.

Tramos con mayor incidencia:

– Cafetal-Mahahual: hasta seis atropellamientos semanales de tigrillos, zorros, serpientes y osos hormigueros.

– Carlos A. Madrazo-La Unión: el tránsito de vehículos pesados durante la zafra provoca al menos tres accidentes semanales con fauna.

– Laguna Guerrero: dos casos por semana en promedio, con picos durante temporadas de apareamiento o búsqueda de agua.

Especialistas y ciudadanos coinciden en que el exceso de velocidad y el incumplimiento de señalamientos de cruce de fauna son las principales causas. La falta de respeto a estas medidas no solo provoca muertes de ejemplares, sino que también altera el equilibrio ambiental de la región.

Organizaciones han insistido en reforzar campañas de concientización, incrementar la vigilancia vial y analizar nuevas medidas de protección que reduzcan el impacto de las carreteras sobre la biodiversidad del sur del estado. La urgencia es clara: sin acciones inmediatas, los atropellamientos seguirán cobrando la vida de especies fundamentales para los ecosistemas locales.