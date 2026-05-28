Suma equipo de Tenis de Mesa tres medallas más para Q. Roo

Olimpiada Nacional Conade

Representativo tuvo una buena jornada al concretar una presea de plata y dos de bronce

Por redacción DIARIOIMAGEN

Puebla.- Luego de una intensa jornada de partidos, la Selección de Quintana Roo en la disciplina de Tenis de Mesa tuvo positivos resultados al concretar tres metales, una de plata y dos de bronce, esto al continuar con las acciones de la Olimpiada Nacional Conade 2026, que se juega en el Gimnasio “Miguel Hidalgo”.

A través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se respalda a las y los atletas para que sigan compitiendo y logrando resultados que ponen en alto el nombre del estado.

Ha sido una jornada muy positiva para las y los atletas quintanarroenses, quienes han ofrecido una excelente participación, logrando subir al podio de ganadores en las pruebas por equipos.

En cuanto a los resultados de esta primera etapa, la medalla de plata la consiguió el Equipo Femenil de la categoría U12-U13, integrado por las quintanarroenses Génesis Sosa, Kyara Lozada, Sofía Arellano y Liliana Peña.

Posteriormente, la primera de bronce llegó por conducto del equipo Varonil U14-U15, que está conformado por David Cardona, Aarón Corona, Daniel Beltrán y Mateo Espinosa, quienes dieron una excelente participación.

Finalmente, también subieron al podio los integrantes más pequeños del equipo quintanarroense Varonil U9-U11, conformado por Arturo Moguel, Yoshua Aguilera, Camilo Lerma y Bruno Anaya, quienes recibieron la medalla de bronce y se proclamaron tercer lugar a nivel nacional.

Con estos resultados, concluyó el primer bloque de la disciplina de Tenis de Mesa en la Olimpiada Nacional conade 2026.

Luchas Asociadas obtuvo siete preseas más

La Selección de Quintana Roo continúa cosechando medallas en la disciplina de Luchas Asociadas de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, esto luego de tener una jornada muy productiva al concretar un total de siete preseas: dos de oro, tres de plata y dos más de bronce, esto al disputarse la Fase 3 de la justa en la rama Femenil, durante la acción celebrada en Puebla.

Con el respaldo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate Hop, las y los deportistas del estado cuentan con todo el apoyo para que, exclusivamente, se concentren en competir y lograr sus objetivos.

Pasando a los resultados de la jornada, en lo que fue la división de los 29 kilogramos de la categoría U13, Dayra Uc Ruiz conquistó la medalla de oro, con su triunfo en la final frente a Nuevo León.

El segundo metal dorado cayó gracias a la actuación de Darany Acosta Maldonado en la división de la U15 de los 54 kilogramos, esta última gracias a su victoria ante Baja California.

Por otro lado, las preseas plateadas para la entidad se dieron gracias a la gran actuación de las atletas quintanarroenses Jade Noble Jiménez, en U13 de la división de los 45 kilogramos; Harumi Fuentes Crisanto, en la U17 de los 46 kilos; y Valeria Díaz Jiménez, en la U20 de los 59 kilogramos.

Finalmente, las preseas de bronce para el estado cayeron gracias a la actuación de las atletas Ángela Esteban Chablé, en la U13 de la división de los 33 kilogramos; y Yeimy Acosta Rivera, en U15 de los 62 kilos.