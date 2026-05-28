Ansiedad y depresión: el rostro oculto de las ciudades turísticas

Largas jornadas laborales y aislamiento

Se han vuelto problemáticas más visibles, especialmente en Playa del Carmen

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen. – La presión económica, las largas jornadas laborales y el aislamiento social están dejando huella en la salud mental de miles de personas en Quintana Roo. Gabriela Calderón Jiménez, representante municipal del Colegio de Psicólogos, advirtió que la ansiedad, la depresión y el desgaste emocional se han vuelto problemáticas cada vez más visibles, especialmente en destinos turísticos como Playa del Carmen.

Factores de riesgo en zonas turísticas:

– Trabajadores con doble empleo para cubrir gastos básicos de renta y alimentación.

– Familias separadas: personas que llegan solas o dejan a sus hijos en otros estados, sin redes de apoyo cercanas.

– Fraccionamientos con aislamiento social, donde los vecinos no se conocen y falta convivencia comunitaria.

El organismo mantiene jornadas de salud mental y convenios con instituciones educativas y municipios para ofrecer acompañamiento psicológico. Calderón Jiménez subrayó la importancia de normalizar la búsqueda de ayuda profesional y acudir únicamente con especialistas certificados.

“Hay que normalizar el pedir ayuda”, expresó, al tiempo que explicó que el colegio cuenta con procesos de revisión para garantizar que los psicólogos afiliados tengan cédula y formación adecuada en áreas como ansiedad, depresión y suicidología.

Aunque evitó dar cifras estatales, la especialista reconoció que existen casos canalizados por psiquiatras hacia acompañamiento psicológico especializado. Consideró que la salud mental sigue siendo un tema pendiente dentro de las políticas públicas y llamó a fortalecer la conciencia social sobre la importancia del bienestar emocional.