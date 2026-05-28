Fortalacen prevención con Semana Nacional de Salud Pública

Fomentan el autocuidado y la actividad física

Cancún.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, acercar servicios gratuitos de salud y promover hábitos saludables entre la población, Quintana Roo realizó la Semana Nacional de Salud Pública 2026, una jornada llevó acciones de vacunación, detecciones oportunas, orientación comunitaria y activación física a los 11 municipios del estado.

Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas y fortalece la atención integral de las familias quintanarroenses. “La instrucción de nuestra gobernadora Mara Lezama es seguir acercando la salud a donde está la gente, fortalecer la prevención y recordar que cuidar nuestra salud también es una responsabilidad compartida entre gobierno, comunidad y familias”, expresó Flavio Carlos Rosado.

Como parte de esta jornada estatal se desarrollaron pláticas, actividades deportivas y recreativas, jornadas de vacunación para todas las edades, detecciones oportunas de enfermedades, toma de glucosa, presión arterial, orientación en salud mental, en salud reproductiva, promoción de alimentación saludable, prevención de adicciones, salud bucal y prevención de enfermedades transmitidas por vector, entre otras.

Las actividades se realizaron en centros de salud, escuelas, espacios públicos y comunidades de todo el estado, con la participación coordinada de instituciones del sector salud.