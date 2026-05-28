Blindaje ambiental en Mahahual: “Perfect Day” busca nuevo destino

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



– La presidenta Sheinbaum Pardo reconoce que la reubicación está en análisis

El megaproyecto turístico Perfect Day, impulsado por Royal Caribbean, enfrenta un giro inesperado: la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la iniciativa podría trasladarse a otra zona de Quintana Roo, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negara los permisos solicitados para desarrollarse en Mahahual.

La decisión responde a la creciente presión ambiental y social en torno a la Costa Maya, donde se ubica un sistema arrecifal de alto valor ecológico y dos áreas naturales protegidas. La mandataria explicó que el gobierno federal y la administración estatal trabajan en otorgar a Mahahual una categoría adicional de protección que limite los proyectos turísticos a esquemas de ecoturismo bajo condiciones estrictas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo recordó que la Semarnat desechó tres solicitudes de Royal Caribbean -un muelle y dos desarrollos complementarios- al considerar la propuesta “demasiado invasiva” para los ecosistemas costeros. La dependencia ya había adelantado que el proyecto no sería aprobado, incluso antes de que la empresa decidiera retirarlo.

La Presidenta subrayó que la evaluación documentó una oposición creciente, alimentada por el riesgo de afectar el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo, y por la presencia de áreas naturales protegidas que resguardan manglares y selvas costeras.

El diálogo con Royal Caribbean continúa, pero ahora con la mira puesta en identificar un sitio alternativo dentro de Quintana Roo que no presente las restricciones ambientales de Mahahual. La mandataria aclaró que cualquier propuesta deberá pasar por un análisis previo de viabilidad que descarte impactos negativos sobre ecosistemas sensibles.

“Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto, y que previamente se analizara si realmente tiene una viabilidad ambiental o no”, puntualizó.

En paralelo, la Semarnat y la gobernadora Mara Lezama evalúan blindar la zona con una categoría adicional de protección ambiental. La medida busca garantizar que sólo proyectos de ecoturismo bajo condiciones específicas puedan establecerse en la región, cerrando así uno de los expedientes más delicados para la Costa Maya.

Con ello, Mahahual se perfila hacia un nuevo modelo de aprovechamiento turístico, orientado a la conservación de su patrimonio natural y a la defensa de los ecosistemas que sostienen la vida comunitaria en el Caribe mexicano.

Cancún enfrenta reto aéreo en vísperas del Mundial

A menos de tres semanas del arranque del Mundial de Futbol, Cancún se encuentra ante un desafío: la disponibilidad de asientos de avión para el verano cayó en un 10%, lo que encarece los boletos y complica las expectativas de llegada de visitantes.

Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que la quiebra de Spirit Airlines y el aumento en los costos del boletaje, derivado de la guerra en Irán, han alterado la industria aeronáutica mundial y repercutido directamente en la conectividad hacia el Caribe mexicano.

“Vamos a tener alrededor de 10% menos en asientos, eso sí es un reto, de los principales que estamos afrontando, porque se están encareciendo los boletos y eso no nos ayuda mucho”, señaló el dirigente hotelero.

La reducción de capacidad aérea se confirma también desde el gobierno estatal. Pablo Casas, subsecretario de Turismo, advirtió que la baja de doble dígito se extiende a todo el verano, incluido el mes del Mundial, por lo que se afinan estrategias de promoción para reforzar los mercados estadounidense y sudamericano.

De la Peña recordó que el sector realizó una gira de promoción en Dallas el pasado 5 de mayo, buscando apuntalar el principal mercado emisor de turistas hacia Cancún. Sin embargo, reconoció que los esfuerzos previos ya están hechos y ahora sólo resta esperar que rindan frutos en plena justa deportiva.

Las reservaciones muestran un incremento cercano al 5%, con mayor dinamismo en el mercado sudamericano, que junto al europeo se perfila como el que más aficionados movilizará durante el torneo.

Pese a la reducción de asientos, la expectativa es alta: de los cinco millones de turistas adicionales que se esperan en México durante el Mundial, al menos un millón podría llegar y permanecer en el Caribe mexicano.

Con esta proyección, el sector turístico mantiene la esperanza de que el flujo de visitantes se incremente en las próximas semanas, aun con los retos de conectividad y costos que enfrenta la región.

Fraudes y robos, las principales alertas para turistas en Cozumel

El consulado honorario de Estados Unidos en Cozumel ha identificado dos motivos recurrentes por los que visitantes norteamericanos solicitan apoyo: fraudes vinculados con la venta de paquetes vacacionales y robos de documentación, principalmente pasaportes.

Terri Lynn Barnhart-Ocejo, cónsul honoraria en la isla, explicó que estos incidentes afectan la percepción de seguridad del destino, pues muchos turistas regresan a su país con una impresión negativa. Sin embargo, destacó que la pronta respuesta de Seguridad Pública suele mitigar el malestar inicial.

Paquetes vacacionales y documentos extraviados

La mayoría de los fraudes denunciados por estadounidenses se relaciona con ofertas engañosas de paquetes turísticos. En segundo lugar, se reportan robos de documentos personales, lo que obliga a los afectados a recurrir a la representación diplomática para recibir asesoría.

Aunque no ofreció cifras concretas, Barnhart-Ocejo subrayó que la cancillería da seguimiento a cada caso y mantiene comunicación estrecha con autoridades municipales, estatales y federales para agilizar la atención.

Reputación internacional de Cozumel

La diplomática reconoció que estos episodios “inevitablemente manchan la imagen” del destino, pero aseguró que Cozumel conserva una buena reputación internacional en materia de seguridad

“Creo que Cozumel tiene buena reputación. La gente que viene a Cozumel es de repetición: vienen y vienen seguido y pasan la voz con otra gente, y no hay mejor publicidad para Cozumel”, afirmó.

Confiada en que los incidentes disminuyan en el futuro, Barnhart-Ocejo resaltó que la fidelidad de los visitantes frecuentes sigue siendo uno de los principales activos turísticos de la isla.