MLE llama a prevenir golpes de calor y confirma vigencia del subsidio eléctrico

Programa “La Voz del Pueblo”

La gobernadora destaca triunfos deportivos de Quintana Roo y alerta sobre fraudes digitales dirigidos a ciudadanos

Cancún.– Durante la transmisión de su programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un llamado a la población para extremar precauciones ante las altas temperaturas registradas en Quintana Roo, al tiempo que confirmó la vigencia del subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alertó sobre fraudes digitales que buscan afectar a la ciudadanía.

La titular del Ejecutivo recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, mantenerse hidratados, utilizar protector solar y no dejar a menores de edad ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Asimismo, pidió especial atención a síntomas relacionados con golpes de calor, como mareos, dolor de cabeza, temperatura corporal elevada, aceleración del ritmo cardíaco y deshidratación, exhortando a la población a acudir a una unidad médica o llamar al 911 en caso de emergencia.

En otro tema, Mara Lezama desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta cancelación del subsidio de verano de la CFE, al asegurar que el apoyo permanece vigente desde el 1 de abril y concluirá el 31 de octubre.

Explicó que el subsidio se aplica de manera automática a usuarios domésticos y permite reducir el costo del consumo eléctrico durante la temporada de calor, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por información falsa.

Durante el programa también destacó los logros deportivos alcanzados por atletas quintanarroenses en las Olimpiadas Nacionales, donde la delegación estatal ha obtenido medallas en disciplinas como vela, boxeo, judo, atletismo, taekwondo y handball.

La gobernadora resaltó además los éxitos que han tenido en Quintana Roo eventos deportivos internacionales, como el Rodeo de Lanchas Mexicanas en Cozumel y el cruce de aguas abiertas Cancún–Isla Mujeres, considerado entre los 10 más importantes del mundo.

En este marco, anunció que la vigésima edición del Festival de Aguas Abiertas se realizará en Bacalar del 19 al 21 de junio próximos, por lo que invitó a los atletas y visitantes a inscribirse y participar en el evento deportivo.

Por otra parte, la titular del Ejecutivo emitió una alerta por el incremento de fraudes digitales y robo de identidad a través de mensajes falsos enviados por WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.

Precisó que delincuentes utilizan supuestas multas vehiculares, fotomultas inexistentes y falsos apoyos sociales para engañar a las personas y obtener información bancaria o datos personales.

También advirtió sobre mensajes dirigidos a adultos mayores relacionados con presuntas pensiones vinculadas al CURP, los cuales contienen enlaces fraudulentos para robar identidades.

Mara Lezama reiteró que el gobierno estatal no realiza cobros ni trámites oficiales mediante enlaces enviados por mensajes privados y exhortó a denunciar cualquier intento de fraude ante la Policía Cibernética o el 911.

Revisan obras y proyectos para transformar Bacalar

Bacalar.– La gobernadora de Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez y su equipo, para dar seguimiento a obras de infraestructura, movilidad y desarrollo deportivo que se realizan de manera conjunta en el municipio.

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que las acciones ejecutadas en Bacalar forman parte de una estrategia de transformación impulsada entre los tres niveles de gobierno, con recursos públicos que deben regresar al pueblo mediante obras de beneficio social.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la entrega y construcción de domos en comunidades como Blanca Flor, Chacchoben, Kuchumatán, Pantera y Limones, además de trabajos de rehabilitación carretera y obras hidráulicas (bocas de tormenta).

Mara Lezama también informó sobre la atención de puentes y la rehabilitación de tramos carreteros como Huatusco–Isidro Favela y Reforma–Blanca Flor, así como la conexión entre Altos de Sevilla y San Román, obras enfocadas en mejorar la movilidad y comunicación entre comunidades.

Asimismo, anunció que próximamente se dará el banderazo a un proyecto de semaforización solicitado por habitantes del municipio, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial.

En materia turística y deportiva, la Gobernadora invitó a la ciudadanía al torneo de aguas abiertas que se realizará el próximo 20 de junio en Bacalar. El presidente Contreras Méndez dijo que este evento que reunirá a más de mil 500 competidores de distintas partes del mundo y que, de acuerdo con autoridades municipales, generará una importante derrama económica en Bacalar y municipios cercanos como Othón P. Blanco.

Mara Lezama reiteró que su administración continuará trabajando 24/7 junto con el Ayuntamiento de Bacalar para impulsar más obras y acciones que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad y fortalecer el desarrollo del municipio.