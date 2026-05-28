La FGE ha detenido a 324 presuntos extorsionadores con solo 33 sentencias

En los últimos dos años

Aunque el número de sentencias es bajo, algunas han alcanzado hasta 37 años de prisión: fiscal Raciel López

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En los últimos dos años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha detenido a 324 presuntos extorsionadores, pero solo 33 han recibido sentencia condenatoria, lo que refleja una efectividad resolutiva de apenas 10.18% respecto a las capturas iniciales.

El fiscal general Raciel López Salazar detalló que el 96% de los imputados (311 personas) sí fueron vinculados a proceso penal, tras validar los jueces de control los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público.

Aunque el número de sentencias es bajo, algunas han alcanzado hasta 37 años de prisión, principalmente contra miembros de estructuras delictivas de alta peligrosidad. “Hemos obtenido de los jueces de juicio oral 33 sentencias condenatorias por este delito, inclusive con condenas ejemplares”, subrayó López Salazar.

El fiscal reconoció que la confianza de los sectores económicos y ciudadanos en la denuncia ha sido clave para el incremento de detenciones. El diálogo permanente con empresarios, corporaciones de seguridad estatales y fuerzas federales ha permitido mapear y desarticular bandas que operan en las principales cabeceras municipales.

Para fortalecer las investigaciones, la FGE concluyó una mesa técnica que diseñó protocolos exclusivos contra la extorsión, con participación de expertos como el exprocurador de Baja California, Romel Moreno, y la investigadora de la UNAM, Patricia Lucila.

Este programa de capacitación integral para ministerios públicos, policías de investigación y personal de atención a víctimas posiciona a Quintana Roo como el único estado en México con guías metodológicas formales para combatir este delito.

En suma, la entidad enfrenta una paradoja: mientras las capturas aumentan gracias a la denuncia ciudadana, las sentencias aún son limitadas, aunque las que se logran imponen penas severas que buscan enviar un mensaje claro contra la extorsión.

Nueva Catedral de Cancún avanza con retrasos

El proyecto de la Catedral de Cancún sigue en marcha, aunque con un ritmo más lento de lo previsto. La meta inicial de concluir la obra negra en mayo no se alcanzó y, según el vocero del proyecto, Mateo Karam, el avance actual es del 78%, sin que exista aún una fecha definida para su terminación.

El reporte más reciente, presentado el 26 de mayo, muestra un incremento de apenas 13 puntos porcentuales respecto al informe del 23 de marzo, cuando la obra estaba al 65%. En poco más de dos meses, los trabajos avanzaron de manera gradual, mientras la organización mantiene abierta la convocatoria para recibir donaciones de los fieles.

Uno de los elementos más emblemáticos en construcción es la espadaña monumental, que alcanzará los 26 metros de altura y busca representar más de 500 años de historia de la Iglesia Católica en Quintana Roo. Hasta ahora, la estructura ha llegado a los 11 metros, por lo que aún faltan 15 para completarla.

Karam destacó que la espadaña contará con seis campanas, cuyo sonido esperan se escuche en distintos puntos de Cancún y del estado, como un llamado a la comunidad católica. Este espacio pretende convertirse en un símbolo espiritual y arquitectónico para la ciudad, elevando “la mirada hacia Dios” antes de ingresar al recinto.

Pese a los retrasos, el proyecto continúa promoviendo campañas de recaudación entre los ciudadanos, invitando a colaborar económicamente para acelerar la construcción. La obra depende de aportaciones privadas y de la participación de los creyentes para avanzar hacia su conclusión definitiva.

En suma, la nueva Catedral de Cancún se perfila como un referente espiritual y arquitectónico, aunque su culminación dependerá del ritmo de las donaciones y del esfuerzo colectivo que sostenga la obra.