Participa el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en asamblea de Red México

En el estado de Morelos

Fortalecen alianzas y construyen nuevas rutas para una comunicación pública más cercana

Cuernavaca, Morelos.- La directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Alma Beatriz García Muñoz participa del 27 al 30 de mayo en la XLI Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que se realiza en esta ciudad, espacio de encuentro, diálogo y colaboración donde los medios públicos del país comparten experiencias, fortalecen alianzas y construyen nuevas rutas para una comunicación pública más cercana, plural y al servicio de las audiencias.

Bajo el espíritu de cooperación que distingue a la Red México, representantes de sistemas de radio y televisión públicos, universitarios y culturales de todo el país participan en jornadas de trabajo enfocadas en los retos de la transformación tecnológica, la innovación en contenidos y el fortalecimiento de los medios públicos en México.

“Un espacio de diálogo y reflexión sobre el presente y futuro de los medios públicos frente a los retos de la transformación digital” fue uno de los mensajes compartidos durante esta cuadragésima primera asamblea, señaló la titular del SQCS, Alma García.

En el acto inaugural participó con el mensaje de bienvenida Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez actualmente encargada de despacho de la Coordinación del Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como la presidenta del Consejo Directivo 2024-2026 de la Red México, Azucena Pimentel Mendoza, quien destacó la importancia de consolidar una comunicación pública ética, incluyente y comprometida con las audiencias.

El mensaje inaugural estuvo a cargo de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

En el presídium también estuvieron: Montserrat Orellana Colmenares, titular de la Secretaría de Cultura de Morelos y Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación.

En la reunión participa la directora general del SQCS, García Muñoz, junto con las y los integrantes de la Red de las 32 entidades de país.

Durante el arranque de actividades se realizó la toma de fotografía oficial y se desarrolló la Conferencia Magistral sobre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, impartida por la comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez.

La Red México se integra por 85 afiliados, entre los que se encuentran sistemas de radio y televisión públicos estatales, universitarios y culturales, además de seis socios adherentes. Cada afiliación representa la voluntad de responsabilidad con la comunicación pública, la educación, la cultura y el derecho de acceso a una información plural y accesible.

Con presencia en las 32 entidades federativas, la Red México es la asociación de radiodifusión y televisión educativa y cultural con mayor penetración regional en el país. Sus señales llegan diariamente a millones de personas en territorios rurales, urbanos, universitarios, indígenas y afromexicanos, impulsando un modelo de comunicación pública que pone al centro la voz de las comunidades.

Desde “La Primavera de México”, las y los participantes reafirmaron su compromiso con la pluralidad, el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los medios públicos como herramientas esenciales para la vida democrática, cultural y educativa del país.