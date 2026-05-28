Se reduce el rezago de expedientes laborales, entre 2023 y lo que va de 2026

Gracias al nuevo sistema de justicia laboral implementado desde 2021

Chetumal. – Entre 2023 y lo que va de 2026, Quintana Roo logró disminuir en 25% el número de expedientes laborales, gracias al nuevo sistema de justicia laboral implementado desde 2021.

El subsecretario estatal del Trabajo y Previsión Social, Harley Sosa Guillén, explicó que mientras en 2023 se acumulaban 32 mil expedientes, para este año la cifra bajó a 24 mil. El sistema ha permitido que el 73% de los casos concluyan mediante acuerdos en un promedio de apenas 22 días, muy por debajo del límite legal de 45.

La implementación de audiencias virtuales por videollamada ha sido clave para agilizar procesos y reducir costos de traslado, permitiendo que trabajadores participen desde cualquier municipio o incluso fuera del estado.

En 2025, el Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo (CCLQROO) reportó la recuperación de 379.3 millones de pesos a favor de los usuarios, con un promedio de 600 quejas semanales, principalmente por despidos injustificados y falta de prestaciones.

La mayor concentración de expedientes se registra en Benito Juárez, Playa del Carmen y en Othón P. Blanco.

El estado cuenta con cuatro sedes físicas y una plantilla de 34 conciliadores certificados para atender la demanda.

Se firmó un convenio entre los centros de conciliación de Quintana Roo, Campeche y Yucatán para homologar criterios de atención en justicia laboral en toda la península.

La presidenta de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral, Nayely Landa González, calificó el acuerdo como un logro histórico, al permitir atender bajo igualdad de criterios problemáticas comunes como despidos injustificados, falta de prestaciones y pagos incompletos.