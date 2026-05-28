Tecnológico de Chetumal formará guías especialistas en turismo rural

Con acreditación de la Sectur

Será un referente en la profesionalización de este oficio que impulsa al sector

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) recibió la acreditación de la Secretaría de Turismo federal para certificar a guías de turismo rural conforme a la NOM-TUR-09-2002. Con ello, la institución se convierte en un referente en la profesionalización de quienes buscan diseñar y operar experiencias turísticas responsables, éticas e inclusivas en comunidades rurales.

El director del Itch, Mario Vicente González Robles, informó que la certificación se impartirá mediante el Diplomado de Formación de Guías de Turistas Especializado en Turismo Comunitario Sustentable, que iniciará el 22 de junio y concluirá el 22 de noviembre de 2026. El programa tendrá una duración de 322 horas distribuidas en 32 semanas, con inscripciones abiertas hasta el 6 de junio.

La convocatoria está dirigida a profesionales del turismo, prestadores de servicios, emprendedores comunitarios, docentes, estudiantes y egresados del Tecnológico, investigadores y personas interesadas en el turismo comunitario y el desarrollo sustentable.

La inscripción está abierta hasta el 6 de junio y se dirige a profesionales, estudiantes y emprendedores comunitarios. El costo es de cinco mil pesos para público general y dos mil 500 para estudiantes del Itch. El curso comienza el 22 de junio de 2026 y se desarrolla en modalidad presencial. Los contenidos incluyen identidad cultural, turismo de naturaleza, economía social y legislación ecoturística.

El diplomado concluye el 22 de noviembre de 2026 tras 322 horas de capacitación.

Al concluir, los participantes recibirán acreditación conforme a la NOM-TUR-09-2002 para guías especializados.

El programa busca formar guías capaces de promover experiencias turísticas de bajo impacto, centradas en la participación comunitaria y la conservación del patrimonio biocultural. El grupo estará limitado a 25 participantes, lo que garantiza un acompañamiento cercano en el proceso de aprendizaje.

Microempresas sostienen el empleo

En Quintana Roo, cuatro de cada diez empleos provienen de las microempresas, aquellas que no superan las diez fuentes laborales. Según datos del Inegi, en el primer trimestre de 2026 estos pequeños negocios generaron 34 mil 618 plazas, lo que representa el 80% de los nuevos puestos de trabajo, con un crecimiento del 2% respecto al año anterior.

– Restaurantes y alojamiento: concentran el 22.8% de la población ocupada, con siete mil nuevos empleos.

– Comercio: alcanza el 16.1% y sumó mil plazas adicionales.

– Grandes empresas: reportaron 14 mil nuevas fuentes laborales, un incremento de 0.8%.

– Pequeñas y medianas empresas (PyMES): registraron un retroceso, con la pérdida de 13 mil 142 empleos.

La Canirac reconoció que el arranque de 2026 fue complicado por el aumento en insumos, lo que afectó las ventas. Aun así, el sector sigue apostando por inversiones que se reflejan en la generación de empleo.

El Inegi reportó que un millón de personas están activas laboralmente en la entidad, 43 mil más que el año pasado. Sin embargo, persisten retos:

– 39.8% gana entre uno y dos salarios mínimos.

– Solo 3.4% alcanza hasta cinco salarios mínimos.

– La formalidad laboral se mantiene en apenas 40%.

Fernando Bermúdez Pire, de ManpowerGroup, advirtió que más de la mitad de la fuerza laboral mexicana carece de prestaciones y seguridad social, lo que perpetúa la vulnerabilidad. Subrayó la necesidad de implementar políticas de formalización laboral y mecanismos de contratación más flexibles para evitar que el crecimiento del empleo se diluya en la informalidad.