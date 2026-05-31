Victoria Kühne presenta Wild West Hollywood

Un álbum que nace de la dualidad que define la vida y el sonido

Después de haber sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación

La cantante, productora y directora creativa Victoria Kühne anuncia el lanzamiento de Wild West Hollywood, su nuevo álbum de estudio y el proyecto más personal de su carrera hasta la fecha. Con un total de ocho temas, Wild West Hollywood fusiona el espíritu del texano con influencias del pop contemporáneo, consolidando una propuesta fresca, cinematográfica y profundamente conectada con las raíces culturales de Victoria.

El álbum representa una nueva etapa para Victoria Kühne después de haber sido reconocida durante dos años consecutivos por la Academia Latina de la Grabación gracias a su trabajo dentro del género texano.

Hace dos años, Victoria se convirtió en la única mujer productora nominada en la categoría de Música Texana en los Latin Grammys, obteniendo posteriormente el Grammy. Un año después volvió a ser nominada como productora en el mismo género, reafirmando su impacto y liderazgo dentro de la música regional.

En ambos proyectos participó como productora, compositora, artista invitada y directora creativa. Esa experiencia la llevó a tomar la decisión de lanzar finalmente un proyecto solista dentro del género que, según sus propias palabras, “la recibió con tanto cariño”.

Un álbum entre Texas y Hollywood

Wild West Hollywood nace de la dualidad que define la vida y el sonido de Victoria Kühne. Aunque actualmente reside en Los Ángeles y pasa gran parte de su empo en West Hollywood, creció entre Houston y Monterrey, una región profundamente influenciada por la cultura texana y la música texana.

El nombre del álbum funciona como un juego de palabras que une esos dos universos: el glamour y la energía de Hollywood con las raíces western y fronterizas que marcaron su infancia. Musicalmente, el proyecto mezcla sonidos tradicionales del Tejano con referencias pop inspiradas por figuras icónicas como Selena Quintanilla, Madonna, Dolly Parton y Cher.