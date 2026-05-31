En Washington se desborda la urgencia de ir contra México

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ya no es sólo el presidente Donald Trump, quien manifiesta sus exigencias de acción urgente y decidida antinarco al más alto de los niveles de la política y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que la lista de sus colaboradores se ensancha cada vez más con sus reclamos hacia el gobierno de México.

Sus conclusiones son directas. Dicen: Si la mandataria mexicana y su administración insiste en resistirse, y no nos entrega al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al resto de los reclamados desde hace ya un mes por la justicia de EU por formar parte del Cártel de Sinaloa, nosotros actuaremos.

Esa amenaza no es nueva. Lo vienen repitiendo ya de meses, pero lo que sí se nota es que se ha endurecido y suena más cercana.

Y tan lo sabe y lo siente la presidenta Sheinbaum, que promueve hasta mítines y concentraciones en el Zócalo para cantar el Himno Nacional contra estas advertencias de La Casa Blanca. Porque no tiene más que eso para oponerse.

Pero el caso es que a fines de la semana anterior el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, no se anduvo con rodeos y por enésima vez, sólo que ahora ya con más fuerza y determinación, advirtió que su país “va a la guerra contra los cárteles”. Lo dijo antes de informar que ya van más de 200 ejecutados en los bombardeos a narcobuques y lanchones en El Caribe y en el Pacífico.

Y por si no se hubiera entendido para quien era el mensaje, agregó, que a consideración de La Casa Blanca, el gobierno mexicano debe ya “dar un paso adelante” e intervenir contundentemente contra el narcotráfico, para que Estados Unidos no tenga que hacerlo por cuenta propia.

Casi al parejo, en un encuentro con legisladores, el vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, ordenó a fiscales federales triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, aplicando leyes antiterroristas, con todo lo que ello implique en persecución y aplicación de castigos.

Esta instrucción fue, a su vez, ratificada por el fiscal general Todd Blanche, quien en una entrevista con la periodista Ali Bradley, de News Nation, indicó que se tienen listas más denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos como es el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros de sus colaboradores, expedientes que surgen, explicó, de confesiones y denuncias de líderes del narcotráfico que están ya en cárceles en EU como Ismael El Mayo Zambada o Joaquín El Chapo Guzmán y los hijos de estos, y que ya han sido presentadas ante un tribunal federal de Nueva York.

Guatemala, plataforma militar de EU contra cárteles

En este contexto, a fines de la semana anterior en medio de confusas declaraciones iniciales del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aparecieron tropas y equipos aéreos militares de EU para realizar operativos conjuntos regionales antinarcos.

Sin el menor recato, el Comando Sur de los EU advirtió que el objetivo final de estas actuaciones conjuntas en ese país, son los cárteles de la droga en México.

Estas operaciones son resultado de la firma del Escudo de las Américas, una coalición militar regional efectuada apenas el 7 de marzo pasado en el Trump National Doral Miami, de la Florida, Estados Unidos, entre el presidente Donald Trump y los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Su principal objetivo se dijo desde entonces, es coordinar esfuerzos y utilizar fuerzas militares conjuntas para erradicar el narcotráfico y las organizaciones criminales en el hemisferio, en especial los cárteles mexicanos, que ya han penetrado a todo el continente.

Luego de declaraciones enredadas y después de una llamada con Pete Hegseth, secretario de Defensa de EU, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dio paso a ataques aéreos y otras acciones militares de EU,en Guatemala.

Guatemala es la principal frontera sur de México.

Guatemala es ya el segundo país de la región que permite la operación directa de fuerzas militares de EU en su territorio.

El pasado fin de semana, el comando Sur sobrevoló dos aviones militares en Caracas lo que provocó reacciones de protesta y rechazo en las bases chavistas sin que éstas fues en nada sobresaliente.

En redes sociales se criticó duramente a la presidenta interina Delcy Rodríguez por permitir estos sobrevuelos militares norteamericanos que, se dijo, debieran haber sido aprobados por el Congreso venezolano.

Estos despliegues militares de EU incluyen a Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa acordó aceptar la operación de militares de EU en combate directo a narcos en su país, especialmente con drones o aviones para combatirlos desde el aire.

El Comando Sur de EU y el presidente Noboa denuncian que en Ecuador existe ya una presencia importante del Cártel de Sinaloa, que ha convertido a este país en uno de los más violentos en el hemisferio sur.

De acuerdo a The New York Times, el Departamento de Defensa de Estados Unidos -con el apoyo del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio-, negocia en estos momentos con Nasry Asfura, presidente de Honduras, un acuerdo para realizar operativos militares, como ya lo comenzó a hacer en Guatemala.

De lograrlo, se estaría cerrando una gran pinza regional, ya que EU cuenta con el apoyo total de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para cerrarle el paso a todos los cárteles en Centroamérica y para actuar desde ahí contra enclaves del narco en México.

Esto representaría una presión quizá insoportable para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien vería que el reclamo de realizar operaciones conjuntas militares con EU contra cárteles vendría de prácticamente todos los países centroamericanos y gran parte de los sudamericanos.

La estrategia es -dice The New York Times- encabezada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, así como por Joseph Humire, por ahora máximo responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina.

Hasta hoy, ya 20 países del continente son aliados del gobierno de Trump para enfrentar a los cárteles y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental, lo que hace de la resistencia de la presidenta Sheinbaum Pardo un caso de abierta alianza con carteles.

De ahí que cada día aumente la presión y la urgencia de La Casa Blanca para que se permita la operación de agencias, de la inteligencia, y de militares de EU en México.

O -afirman- ellos van a actuar de cualquier modo.

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