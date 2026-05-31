Guerrero en ebullición

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Dice el refranero mexicano que hay que ver de qué lado masca la iguana.

Y eso sucede en un estado donde la iguana es un animal simbólico como lo es Guerrero, entidad que se está complicando dentro de la búsqueda de un candidato o candidata al gobierno del estado, por parte de Morena.

Por eso los llamados a la unidad, para evitar que el Movimiento de Regeneración Nacional se fracture y eso ponga en riesgo el triunfo.

El aspirante mejor posicionado es Félix Salgado Macedonio, impedido por aquello del nepotismo, pues es padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

Por eso, la refriega se espera candente y no solamente porque la creencia general es que Morena habrá de postular a una mujer como su eventual representante en las urnas.

Tres personas del género femenino son las que se sitúan por encima de los demás aspirantes: la senadora Beatriz Mojica, la ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Las tres dieron de qué hablar el pasado fin de semana, en su búsqueda por la nominación partidista.

Beatriz rindió su segundo informe como legisladora y lo hizo en Acapulco ante una nutrida concurrencia, donde afirmó estar preparada para lo que venga, pero no quedó solamente en eso, sino que lanzó un dardo al aire y expuso que para gobernar Guerrero no basta con nacer en la entidad. Hay que estar aquí.

Sus palabras fueron avaladas por el dirigente estatal del partido, Jacinto González, quien estableció además: hay que estar aquí, conocer el estado y recorrerlo.

Y aunque la arenga no llevaba dedicatoria aparente, algunos la relacionan con otra de las aspirantes, Esthela Damián, quien nació en Chilpancingo, pero su carrera política la ha desarrollado en la CDMX, donde ha sido diputada local y federal.

Precisamente, Esthela Damián tuvo un resbalón en su recorrido por la entidad, ya que afirmó que el estado debe su nombre al primer Presidente de México, Vicente Guerrero, desliz que le valió ser exhibida en redes sociales, al olvidar que el primer Presidente de México, fue José Miguel Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria.

Esthela ha sido cuestionada, ya que su promoción como aspirante al gobierno de Guerrero fue detonada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y ahora le cargan el supuesto apoyo por parte del Ejecutivo federal.

La ex consejera Jurídica hace su trabajo y busca el respaldo suficiente para ganar la encuesta que definirá a quien encabece los esfuerzos del Movimiento de Regeneración Nacional.

Otra aspirante del género femenino es la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, cuestionada por algunos sectores por su desempeño en el cargo, donde lleva cinco años y enfocó sus baterías contra Esthela, al que ella tiene cuarenta años de trabajo, pero otras (Esthela) quieren la candidatura sin haber estado presentes y sin recorrer la entidad.

De parte de los aspirantes varones, el mejor posicionado es Pablo Amílcar Sandoval, pero muy distante de las tres mencionadas.

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Los panistas y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvieron su reconexión con la población del estado, al convocar a una marcha-mítin de respaldo en la capital del estado, a la que asistieron los dos ex presidentes de la República, Vicente Fox y Felipe Calderón.

ramonzurita44@hotmail.com

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